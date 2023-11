Gusto, passione e tanto divertimento per i bambini nella giornata conclusiva del 43° Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato

Gusto e passione, ma anche tanto divertimento per i bambini, saranno gli ingredienti della giornata conclusiva del 43° Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello. Il programma di domenica 5 novembre si aprirà alle ore 07.30 con il 2° Memorial Alessandro Ghigi, gara cani da ricerca e cavatura del tartufo su ring presso i Giardini del Cassero a cura dell’associazione Tartufai Alto Tevere e del Comune di Città di Castello, che si concluderà alle ore 12.30 con la cerimonia di premiazione in piazza Matteotti.

Alle ore 10.00 apriranno le aree espositive e gli spazi per le degustazioni nel centro storico e partirà l’attività del laboratorio di pasta fresca per adulti e bambini, con degustazione, che sarà proposto dagli studenti dell’IIS Patrizi Baldelli Cavallotti presso l’area “Bianco Pregiato Lab” (ex Agorà) di piazza Garibaldi. I Buffycats, protagonisti di una delle seri televisive animate più amate dai bambini, saranno le attrazioni imperdibili dell’appuntamento con “Meet & Greet con i 44 Gatti”, l’evento interamente dedicato ai più piccoli dal Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato, che si svolgerà a partire dalle ore 12.30 presso la sala polivalente della Madonna del Latte in via Fonte del Coppo 1 (gratis per i bambini e 20 euro a testa per gli adulti – info wapp 349.6074088).

Il pomeriggio nel centro storico tifernate inizierà alle ore 15.00 con l’analisi sensoriale del tartufo bianco pregiato presso l’area “Taste Experiences” in largo Gildoni. A seguire (ore 17.00), la chef Carlotta Delicato, vincitrice di Hell’s Kitcken Italia, premiata dal Corriere della Sera ai Cook Awards come Chef Novità del 2023, una delle donne più influenti per la gastronomia latina sostenibile, tra i protagonisti della trasmissione “È sempre Mezzogiorno” su Rai1 con Antonella Clerici, animerà il primo show cooking della giornata sul tema “Tartufo e fine dining zero spreco” presso l’area “Taste Experiences” in largo Gildoni.

Sempre alle ore 17.00 “Formaggi e Tartufo: un matrimonio d’amore” sarà l’invitante tema della masterclass organizzata nell’area “Bianco Pregiato Lab” in piazza Garibaldi (ex Agorà) dall’IIS “Patrizi Baldelli Cavallotti”. A seguire, docenti e alunni del corso sala bar e vendita della scuola offriranno un aperitivo con degustazioni e presenteranno una sperimentazione inedita: “Tartufo da bere”, il cocktail realizzato appositamente per la manifestazione.

La tappa all’Edicola “Talking Truffle”, lo spazio di confronto con operatori del settore e giornalisti del Food, accompagnerà i visitatori all’appuntamento con il secondo show cooking delle ore 18.00 (area “Taste Experiences” in largo Gildoni), animato dallo chef Pietro Marchi, presidente di AIS Umbria, che presenterà la pizza “Tar Tar”. Il Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato darà l’appuntamento al prossimo anno a tutti i buongustai con l’aperitivo finale a cura della Condotta Slow Food Alta Umbria presso l’area KMZero Hub del loggiato Gildoni (ore 18.30).