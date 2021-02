Chiama o scrivi in redazione

Gubbio, tragedia sfiorata stamattina sulla Pian D’Assino

Un incidente stradale, per fortuna senza conseguenza per il conducente, è accaduto questa mattina lungo la pericolosa “Pian d’Assino”, a Gubbio.

Un tir, adibito al trasporto di combustibile per cause in corso di accertamento presso le forze dell’ordine, è finito fuori strada ribaltandosi su se stesso.

Sul posto, per il ripristino della viabilità e il recupero del mezzo, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Città di Castello. Le operazioni sono state piuttosto complicate, in quanto la cisterna trasportata dal tir conteneva circa 17 mila litri di gasolio.

Per rimuovere l’autoarticolato i soccorritori hanno dovuto travasare tutto il carburante e solo allora è stato possibile rialzare e trasferire il camion in officina.

