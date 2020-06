Chiama o scrivi in redazione

Guarito anche l’ultimo umbertidese positivo al Covid-19

“Poco fa il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha comunicato che anche l’ultimo nostro concittadino positivo al Covid-19, che si trovava in isolamento domiciliare, è risultato guarito – a dichiararlo è il sindaco Luca Carizia – Quindi possiamo finalmente dire, stando ai dati forniti dalle autorità sanitarie, che nel nostro Comune i casi di positività al Coronavirus sono pari a zero. Questa è una bella notizia che ci dà ulteriore forza per guardare avanti con cautela ed ottimismo”.