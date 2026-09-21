Grypho Basket conclude i test e accelera verso l’esordio stagionale

Presentazione ufficiale a Perugia prima dell’avvio dei campionati

📌 FLASH NEWS – Grypho Basket completa la preparazione con gli ultimi test in vista dell’esordio nei campionati di Serie B Interregionale e Serie C, mentre a Perugia è attesa la presentazione ufficiale del progetto con istituzioni e partner alla Sala della Vaccara

Perugia, 21 09 2026 – La preseason di Grypho Basket si è conclusa con un fine settimana dedicato agli ultimi collaudi tecnici delle due formazioni coinvolte nel progetto sportivo, come riferisce il comunicato di Grypho Basket. La squadra iscritta alla Serie B Interregionale ha affrontato un test significativo in trasferta, mentre il gruppo che parteciperà alla Serie C ha chiuso il Memorial Staccini con una prestazione convincente. Le verifiche hanno permesso allo staff di valutare la condizione generale e di definire gli ultimi dettagli prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27.

La Svila Sicoma Perugia ha fatto visita alla Halley Matelica, una delle formazioni più accreditate del girone. L’incontro è stato strutturato su quattro periodi con punteggio azzerato al termine di ogni frazione, consentendo un’analisi puntuale delle diverse fasi di gioco. La squadra guidata da Francesco Barilla ha mostrato solidità e continuità, con Lorenzo Monacelli protagonista in fase offensiva e con Viktor Vuga e Marko Bogunovic efficaci nel presidio dell’area. Il confronto ha rappresentato un passaggio utile per misurare il livello di competitività raggiunto dopo settimane di lavoro iniziato ad agosto.

La formazione perugina si prepara ora all’esordio in campionato, previsto per sabato 26 settembre al Palazzetto dello Sport di Ponte San Giovanni, dove affronterà la Bramante Pesaro. L’appuntamento segnerà l’avvio ufficiale del percorso stagionale. Parallelamente, la squadra di Serie C ha partecipato al Memorial Staccini disputato a Umbertide. Nel primo incontro la Svila Sicoma Perugia è stata superata dal Basket Gualdo, formazione che ha poi conquistato il torneo. Nel secondo match è arrivata una risposta positiva con il successo contro la Virtus Bastia, grazie alle buone prestazioni di Rombi e Minelle, capaci di dare ritmo e continuità alla manovra. Il gruppo allenato da Renato Valigi completerà la preparazione con l’esordio in trasferta a Montegranaro, in programma domenica 27 settembre, primo impegno del campionato di Serie C.

La chiusura della preseason conferma la volontà di Grypho Basket di presentarsi con un’identità tecnica e organizzativa comune, pur operando in categorie differenti. Le due squadre condividono programmazione, obiettivi e linee guida, con l’intento di consolidare un percorso di crescita strutturato e riconoscibile.

Prima dell’avvio dei campionati, giovedì 24 settembre alle 9.15, la Sala della Vaccara di Perugia ospiterà la presentazione ufficiale del progetto. All’incontro parteciperanno l’assessore allo Sport del Comune di Perugia Pierluigi Vossi, rappresentanti istituzionali e partner che sostengono l’iniziativa. L’appuntamento offrirà alla città l’occasione di conoscere da vicino le due formazioni e di inaugurare formalmente la prima stagione sportiva di Grypho Basket.