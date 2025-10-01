Greta Serafini celebra 18 anni con un compleanno di solidarietà

Greta Serafini celebra 18 anni con un compleanno di solidarietà

Rinuncia ai regali per aiutare il canile e promuovere l’adozione

Greta Serafini, giovane studentessa dell’ultimo anno del corso per Geometri, ha scelto di festeggiare il suo diciottesimo compleanno con un gesto di grande altruismo: ha deciso di rinunciare ai regali, invitando parenti e amici a sostenere il canile comprensoriale di Città di Castello. L’obiettivo è supportare le iniziative che promuovono la tutela e l’adozione degli animali abbandonati.

Appassionata di sport, musica e pianoforte, Greta condivide la sua vita con due bulldog francesi, Cloe e Barnie, suoi fedeli compagni di casa e di momenti felici. La sua sensibilità verso gli animali nasce anche dal forte legame con i genitori, Larysa Kozachuk e Claudio Serafini, che sono da sempre attivamente coinvolti nel sociale e nell’associazionismo locale.

Con questo gesto semplice ma significativo, Greta intende inviare un messaggio di consapevolezza e responsabilità: anche nel giorno più importante, come il compleanno, si può scegliere di fare la differenza sostenendo chi quotidianamente si impegna per il benessere degli animali abbandonati. Prima di soffiare sulle candeline, ha espresso la speranza che il suo invito contribuisca a sensibilizzare un numero sempre maggiore di persone verso questi temi tanto delicati quanto fondamentali.

La festa si è svolta con emozione, accompagnata dagli auguri che sono giunti sia tramite i social sia in diretta da amici e parenti, con la presenza commossa dei genitori e i due cagnolini di famiglia, a testimonianza di un impegno che va oltre la semplice celebrazione.

