Grave incidente in Via Veneto: anziana trasferita in elisoccorso

25 Settembre 2025 Città di Castello, Cronaca, Ultime notizie 0
Ford Ka investe pedone 80enne: conducente 60enne di Castello

Un grave sinistro stradale si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri lungo via Veneto, quando una donna di ottant’anni è stata travolta da un’automobile mentre attraversava la carreggiata. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30, coinvolgendo una Ford Ka che procedeva in direzione piazza Garibaldi.

Secondo quanto riferito dalle autorità competenti, l’automobilista, una sessantenne originaria di Città di Castello, non si è accorta della presenza dell’anziana signora tifernate che stava attraversando la strada nelle vicinanze delle strisce pedonali. La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio degli investigatori.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro per consentire gli approfondimenti tecnici del caso.

Il personale sanitario del 118, prontamente allertato, ha prestato i primi soccorsi alla donna investita, stabilizzandone le condizioni prima del trasporto. Le condizioni critiche dell’anziana hanno reso necessario il trasferimento presso l’ospedale di Città di Castello, da dove successivamente è stata trasferita tramite elisoccorso al nosocomio perugino per ricevere cure specialistiche.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nel centro urbano, dove gli attraversamenti pedonali rappresentano spesso punti critici per la viabilità. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e chiarire completamente la dinamica dell’investimento che ha coinvolto l’ottantenne.

