Grande successo per “RESTAURATORE PER UN GIORNO”

Grande successo per i piccoli restauratori che hanno partecipato al primo laboratorio di restauro della Pala di Santa Cecilia nella Pinacoteca comunale di Città di Castello, oggetto di un intervento a cura di Paolo Pettinari, reso possibile grazie al finanziamento dell’Università telematica eCampus tramite Art Bonus.

Continua la serie di eventi che vede protagonista la Pala di Santa Cecilia di Luca Signorelli conservata in Pinacoteca a Città di Castello. L’opera, è stata protagonista domenica scorsa di una visita guidata a misura di bambino e ha fatto da spunto alla realizzazione di un laboratorio didattico di restauro. 17 è il numero di bambini che, insieme alle loro famiglie hanno trascorso un pomeriggio insieme a Paolo Pettinari restauratore della Pala di Santa Cecilia e alle guide di Poliedro Cultura per un pomeriggio all’insegna della conoscenza, della sperimentazione e del divertimento.

“La Pinacoteca rimane il luogo centrale degli eventi promozionali: il restauro della Pala di Santa Cecilia dà ispirazione per iniziative nuove come appunto un laboratorio per bambini, reso possibile grazie al coinvolgimento di tante soggetti del territorio: dall’Università telematica eCampus che ha reso possibile tutto questo alla Bottega Artigiana Tifernate di Stefano e Francesca Lazzari, che ha realizzato le tavolette usate per il restauro da parte dei bambini” ha dichiarato l’assessore alla Cultura Michela Botteghi.

“Rendere semplice e non banale la spiegazione di un lavoro complesso e multidisciplinare come il restauro e la conservazione di opere d’arte non è semplice – ha commentato il restauratore Paolo Pettinari – farlo ad un piccolo pubblico che non ha filtri e conoscenze lo è ancora di più. Per far cogliere ai più piccoli la straordinarietà della scoperta di un’opera, abbiamo preferito rivolgere l’attenzione verso una delle operazioni più belle e affascinanti di tutte, la pulitura. Grazie alla collaborazione con la Bottega Tifernate che ha messo a disposizione dei modelli di particolari della tavola di Santa Cecilia, appositamente “sporcati”, i bambini hanno potuto “scoprire” la bellezza dell’arte”.

“Il mestiere del restauratore è così affascinate ma allo stesso tempo così poco conosciuto. In questo periodo abbiamo la fortuna di assistere tutti i giorni al restauro della Pala di Santa Cecilia e siamo stati entusiasti di questa collaborazione con Paolo contribuendo anche noi a far conoscere questo mestiere anche ai più piccoli” ha detto Elisa Duranti che ha seguito il laboratorio per Poliedro Cultura.