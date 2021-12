Grande successo per Il Villaggio di Babbo Natale alla Rocca 800 ingressi

Grande successo per “Il Villaggio di Babbo Natale” alla Rocca, 800 gli ingressi

Sono stati numeri veramente eccezionali quelli che hanno riguardato “Il Villaggio di Babbo Natale” all’interno della Rocca sabato e domenica scorsi.

Nei due giorni in cui ha avuto luogo l’iniziativa sono stati circa 800 i bambini umbertidesi e non solo che, seguendo un percorso interamente dedicato a loro, hanno voluto consegnare direttamente nella mani di Babbo Natale la loro letterina, aiutati dal suo fedele scrivano e dai suoi preziosi elfi collaboratori, con i desideri per la mattina del 25 Dicembre.

Fonte: Comune di Umbertide

Visto il grande successo che ha avuto la manifestazione, sabato 11 dicembre a partire dalle 15.00 e fino alle 18.30 (orario dell’ultimo ingresso), in via del tutto eccezionale “Il Villaggio di Babbo Natale” torna nuovamente per la gioia di tutti i piccoli della città. Sarà possibile prenotare il proprio ingresso contattando giovedì e venerdì dalle 16 alle 18 il numero 3665796107.

“Il villaggio di Babbo Natale” è organizzato dal Comune di Umbertide insieme la Cooperativa sociale Asad e l’associazione Gruppo Volontari Umbertide in collaborazione con Aimet-Energia Etica.

“Conoscevamo le grandi potenzialità della Rocca – afferma la vicesindaco Annalisa Mierla – e speravamo che la città potesse rispondere con entusiasmo. La pubblicità effettuata ha fatto centro e anche dai Comuni limitrofi sono arrivate tante famiglie ma mai avremmo potuto immaginare numeri del genere. Questo ci spinge a puntare fortemente per il prossimo anno su questo evento interamente dedicato a famiglie e bambini, perché il Natale è la loro festa. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la grande capacità organizzativa di Monica Nanni e Milena Morelli, quindi di Asad e del Gruppo Volontari e senza un intervento di uno sponsor come Aimet-Energia Etica che ha sostenuto con noi le spese per l’evento”.

“Vedere così tanti bambini nella cornice meravigliosa della Rocca – dice l’assessore Sara Pierucci – è il modo più bello per addentrarci nell’atmosfera del Natale. Una affluenza tanto elevata, dove tutti hanno rispettato le regole significa che c’è la voglia di tornare a vivere con gioia e serenità questo periodo di festività mantenendo alta la guardia. Un sentito ringraziamento va ad Asad e al Gruppo Volontari Umbertide, nelle persone di Monica Nanni e Milena Morelli che insieme alla loro squadra hanno fornito un notevole supporto per la realizzazione dell’evento”.