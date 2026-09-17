Gran Premio Nuvolari, sabato divieti in piazzale Ferri città

Le auto storiche passeranno in città dalle ore 9 alle ore 12

Meta description: Sabato 19 settembre a Città di Castello divieti in piazzale Ferri per il passaggio del Gran Premio Nuvolari dalle ore 9.00 alle 12

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📌 FLASH NEWS – Sabato 19 settembre il Gran Premio Nuvolari passerà a Città di Castello dalle 9 alle 12. A piazzale Ferri scatteranno divieti di transito e sosta nell’area riservata ai controlli delle auto storiche della manifestazione 2026.

CITTÀ DI CASTELLO – Divieto di transito e di sosta sabato 19 settembre in una parte di piazzale Ferri, in occasione del passaggio a Città di Castello del Gran Premio Nuvolari – Premio Mantova 2026, manifestazione internazionale di regolarità riservata alle autovetture storiche.

Il transito della manifestazione nel territorio tifernate è previsto dalle ore 9 alle 12. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di controllo dei partecipanti, il Comando della Polizia Locale ha disposto una specifica disciplina temporanea della circolazione e della sosta.

Divieti nell’area di piazzale Ferri

Il provvedimento riguarda tutta l’area di parcheggio collocata nella seconda traversa a sinistra rispetto all’ingresso principale del parco, in piazzale Ferri, fino al termine del senso unico della stessa.

Nella zona interessata saranno vietati transito e sosta, con esclusione dei mezzi autorizzati. Questi ultimi dovranno esporre sul parabrezza un apposito titolo, ben visibile e firmato dal responsabile dell’associazione.

L’area sarà utilizzata per il posizionamento del gazebo e delle attrezzature necessarie alle operazioni di controllo degli equipaggi del Gran Premio Nuvolari.

Corsia di marcia sempre libera

L’ordinanza stabilisce che tutte le operazioni dovranno svolgersi esclusivamente all’interno degli stalli di sosta interessati dal provvedimento.

La corsia di marcia dovrà rimanere costantemente libera, in modo da garantire il passaggio degli altri utenti della strada e mantenere le necessarie condizioni di sicurezza.

La postazione di controllo sarà presidiata dal personale dell’organizzazione, incaricato di indirizzare i partecipanti e impedire che i veicoli provochino code, rallentamenti o intralci alla circolazione.

Dopo il controllo immediata ripartenza

Una volta completate le operazioni e ricevuto il previsto timbro o attestazione, i partecipanti dovranno riprendere la marcia senza indugio, seguendo il senso unico consentito.

L’uscita avverrà verso via Nazario Sauro, attraverso la rotatoria davanti al parcheggio.

Sarà consentita, quando necessaria, una breve sosta negli stalli messi a disposizione, ma esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni collegate alla manifestazione.

Segnaletica temporanea a cura degli organizzatori

Gli organizzatori dovranno predisporre la segnaletica temporanea di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio delle operazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi gazebo, attrezzature, segnaletica e ogni altro materiale utilizzato, ripristinando le condizioni ordinarie dell’area.

Lo staff sarà supportato dai componenti del Club Auto Moto Storiche Altotevere, con il presidente Giovanni Rossi e i rappresentanti del sodalizio.

Trecento equipaggi lungo oltre 1.100 chilometri

Il Gran Premio Nuvolari raggiunge nel 2026 la 36ª edizione. La manifestazione parte da Piazza Sordello a Mantova ed è dedicata alla memoria di Tazio Nuvolari, protagonista della storia dell’automobilismo.

Sono annunciati 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo, impegnati lungo un percorso di oltre 1.100 chilometri attraverso Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Repubblica di San Marino.

Il numero 1 sarà simbolicamente riservato a Tazio Nuvolari. Il convoglio sarà aperto da una rappresentanza di moderne Gran Turismo, seguita da 260 auto storiche, espressione di 35 case automobilistiche.

Tra queste figurano Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari, Fiat, Jaguar, Aston Martin, Bentley, Triumph, Mercedes, BMW, Porsche e Bugatti. Saranno inoltre presenti 80 vetture costruite tra il 1923 e il 1939.

Cento prove cronometrate lungo il percorso

Alla gara prenderanno parte diversi specialisti della regolarità, tra i quali Andrea Vesco, vincitore della precedente edizione, insieme a Fontanella, Beccalossi, Gamberini, Aliverti, Passanante, Di Pietra, Barcella, Zanotti, Sangiovanni, Belometti e Turelli.

Il programma comprende 100 prove cronometrate. La rievocazione moderna è ideata e organizzata dal 1991 da Mantova Corse e si svolge nel rispetto delle normative FIA, FIVA e ACI Sport.

Il passaggio in Umbria e a Città di Castello

Nella giornata di sabato 19 settembre gli equipaggi partiranno da Rimini e attraverseranno Marche, Umbria e Toscana.

Il percorso toccherà Sant’Angelo in Vado, Città di Castello, l’Autodromo di Magione, Cortona e Arezzo. Successivamente il rientro passerà da Sansepolcro, dal Passo di Viamaggio e dalla Repubblica di San Marino, prima dell’arrivo nuovamente a Rimini.

Il passaggio tifernate rappresenterà quindi una delle tappe umbre della seconda giornata della manifestazione, accompagnata dalle modifiche temporanee alla viabilità previste in piazzale Ferri.