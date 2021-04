Graduale riapertura di musei, biblioteca, cinema e teatro a Città di Castello

“Da oggi a fino all’inizio della settimana prossima stiamo organizzando la riapertura di tutti i servizi ed i luoghi culturali sulla base delle nuove opportunità previste dal nuovo DPCM” annuncia l’assessore alla Cultura del comune di Città di Castello Vincenzo Tofanelli, sottolineando come “i tempi e le modalità di adeguamento sono differenziata e seconda dei casi. La Pinacoteca, che era in qualche modo attiva, ospitando le classi della scuola di Rignaldello, riaprirà fin da questo pomeriggio, il sabato e la domenica solo su prenotazione, così come la Rotonda. Abbiamo deciso di continuare le attività collegate alla didattica del Primo Circolo. I bambini della scuola primaria termineranno l’anno scolastico in Pinacoteca senza rinunciare all’attività del museo che riprenderà con tutte le accortezze del caso.

La Biblioteca Carducci, con regole che stiamo definendo, riaprirà agli utenti, su prenotazione, da martedì 4 maggio 2021 così come la Collezione Malakos, oggetto di una ristrutturazione degli spazi interni. Anche il Teatro degli Illuminati e Nuovo Cinema Castello stanno predisponendo per la riapertura secondo linee guida allo studio dei due gestori”. “Siamo molto contenti che la Cultura riparta ma dobbiamo avere presente che cosa è accaduto quando alle riaperture non è seguito un rigore di tutti nell’osservazione delle misure anticontagio: sanificazione, distanziamento, mascherina. Quindi torniamo in Pinacoteca, in Biblioteca, al Cinema e a Teatro ma rispettando scrupolosamente le disposizioni che saranno assunte a scopo di prevenzione e collaborando con il personale chiamato a farle rispettare.

Nei prossimi giorni comunicheremo nel dettaglio le modalità di accesso e fruizione della Biblioteca Carducci, che è un punto di riferimento per molti studenti e che con le tesi di laurea on line ha continuato ad esserlo anche in questo periodo di lock down”. Questo regime durerà fino al 31 maggio 2021. La riapertura della Pinacoteca comunale avverrà con questi orari: da giovedì a domenica dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30. Il sabato e la domenica sarà possibile visitare la Pinacoteca solo con prenotazione obbligatoria al numero 335 460050, raggiungibile tutti i giorni escluso il Lunedì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, o attraverso la email cultura@ilpoliedro.org.