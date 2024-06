“Goal Night” a Città di Castello: un mix di calcio, musica e shopping

L’attesa è finita: la “Goal Night” di Città di Castello è alle porte. Questo giovedì, 20 giugno, la città si prepara a una serata ricca di eventi, con la partita di calcio Italia-Spagna proiettata su un maxi schermo in piazza Matteotti e l’esibizione di Jonny Mele e Wender, noti per la loro partecipazione al programma radiofonico “Lo zoo di 105”.

La serata, che fa parte del programma “Estate in Città”, prevede anche l’apertura serale dei negozi del centro storico, un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con il consorzio Pro Centro. A partire dalle 19.00, i visitatori potranno godere di una colonna sonora composta da brani dance suonati dai deejay in sette diverse postazioni sparse per il centro storico.

Dopo la partita, prevista per le 21.00, Jonny Mele e Wender saliranno sul palco per intrattenere il pubblico con la loro esibizione. Ma la “Goal Night” non è l’unico evento in programma per questa settimana. Giovedì 20 giugno, infatti, avrà inizio anche una serie di otto serate organizzate dall’Associazione Amici del Fumetto di Città di Castello, dedicate a Vanna Vinci, l’artista ospite dell’edizione 2024 di Tiferno Comics.

Il fine settimana sarà altrettanto ricco di appuntamenti, con la XV edizione di “Alice e il parco delle meraviglie” al parco della Montesca, che celebrerà i 150 anni dalla nascita di Alice Hallgarten con una serie di eventi culturali. Venerdì 21 giugno, inoltre, si celebrerà la Festa della Musica, con un concerto organizzato dal Circolo Culturale Luigi Angelini alla Pinacoteca comunale.

Infine, è importante ricordare che, a partire da questo fine settimana, entreranno in vigore nuove disposizioni relative alla vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e metallo nel centro storico. Queste misure, stabilite con l’ordinanza sindacale numero 162, sono state adottate per garantire la vivibilità del centro storico e la sicurezza degli eventi di “Estate in città 2024”.