Giuliano Tartufi, nuova sede pronta entro giugno a Pietralunga

Investimento da 10 milioni, impiego di imprese locali e tecnologie verdi

È fissata per giugno 2025 la conclusione dei lavori per la nuova sede produttiva della Giuliano Tartufi, azienda con sede a Pietralunga attiva nel comparto del tartufo. Il progetto, avviato nel 2019, ha subito nel tempo ampliamenti significativi in risposta all’evoluzione del mercato e alla crescita dell’impresa. L’intervento complessivo ha comportato un investimento di circa 10 milioni di euro, destinati a infrastrutture, impianti e innovazioni tecnologiche.

L’area della nuova sede copre 10.000 metri quadrati, a fronte dei 1.000 inizialmente previsti. L’adeguamento dimensionale è stato deciso a fronte di una decuplicazione della domanda, dovuta anche alla maggiore diffusione della cultura gastronomica italiana all’estero. A dichiararlo è stato Giuliano Martinelli, fondatore e titolare dell’azienda, che ha precisato come si sia reso necessario un aggiornamento dell’intero impianto produttivo, con l’adozione di una nuova linea per la trasformazione del prodotto.

La realizzazione delle opere ha coinvolto in larga parte imprese locali o comunque umbre, scelta orientata a rafforzare il legame con il territorio e a generare ricadute economiche sul tessuto produttivo regionale. L’intervento si sviluppa inoltre in coerenza con principi di sostenibilità ambientale, tra cui l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura della struttura. Questa soluzione è stata preferita all’uso di terreni agricoli, per preservarne la destinazione e potenziale utilizzo legato alla filiera del tartufo.

Parallelamente all’aspetto produttivo, il piano prevede misure per il miglioramento delle condizioni lavorative del personale. La nuova sede includerà spazi dedicati alla socialità e alla condivisione, in continuità con politiche aziendali già in essere. Attualmente è attivo un servizio mensa interno, gestito dallo chef Luca Meoni, con preparazione quotidiana di pasti per oltre 100 dipendenti. La direzione aziendale ritiene prioritaria la creazione di un ambiente di lavoro coeso, in cui ciascun collaboratore possa contribuire con le proprie competenze allo sviluppo dell’intera organizzazione.

La nuova struttura sarà destinata a ospitare anche eventi, incontri e momenti di promozione rivolti a buyer e operatori internazionali del settore agroalimentare. L’attenzione a innovazione e qualità resta al centro della strategia della Giuliano Tartufi, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza sui mercati internazionali e rafforzare l’identità produttiva del territorio di Pietralunga.