Giovedì 1° aprile Farmacia Comunale 1 torna nella sede di piazza Matteotti

La Farmacia Comunale 1 torna con una veste rinnovata nella sua sede di piazza Matteotti. Dalla giornata di giovedì 1° aprile, infatti, il servizio tornerà nella piazza principale della città da dove mancava da cinque anni al termine dei lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento sismico che, oltre alla Residenza Comunale, hanno interessato anche i locali della farmacia.

“Il ritorno di un servizio così importante come la Farmacia Comunale 1 nella sua sede storica – dice il sindaco Luca Carizia – è un momento importante per tutti gli umbertidesi. Dopo un lustro un presidio fondamentale torna nel cuore centrale della città dopo il periodo di permanenza in via Cibo. Un plauso va a tutti coloro che si sono impegnati nella ristrutturazione dei locali, al personale dell’ente e alle ditte, che hanno dato una veste nuova alla Farmacia Comunale 1 e un augurio di buon lavoro va al suo personale.

Colgo l’occasione per congratularmi per il lavoro svolto nel corso di questa emergenza sanitaria dalle farmaciste e dai farmacisti della Farmacia Comunale 1, della Farmacia Comunale 2 di Largo Cimabue e al settore comunale competente per aver dato e per dare risposte alla cittadinanza in un momento così difficile per tutti e nel quale il ruolo delle farmacie pubbliche deve essere più grande del solito”.