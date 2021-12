Giovanni Dominici unico candidato

di partito del centro destra per l’Altotevere

“Sarà Giovanni Dominici, consigliere comunale Lega di Umbertide, l’unico altotiberino candidato di partito del centro destra alle prossime elezioni provinciali che vedranno la Lega e la coalizione sostenere la candidatura di Stefano Zuccarini a presidente della provincia di Perugia”.

A renderlo noto i due segretari cittadini Lega di Umbertide e Città di Castello, Daniele Tempobuono e Giorgio Baglioni. “La presenza di Dominici in consiglio provinciale si tradurrà in una maggiore attenzione a livello istituzionale al territorio dell’Altotevere – proseguono – Per il nostro comprensorio un eletto in provincia rappresenta un filo diretto per sindaci, assessori e consiglieri altotiberini in partite di estrema importanza come quelle dei finanziamenti alle scuole o della manutenzione delle strade.

Al di là delle appartenenze politiche, crediamo che un rappresentante dell’Altotevere possa essere un valore aggiunto per il nostro territorio. In bocca al lupo a Giovanni Dominici, certi che saprà rappresentare al meglio le istanze della nostra valle con competenza e dedizione”.