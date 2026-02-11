Giorno del Ricordo: Umbertide onora le vittime delle foibe

Grande partecipazione per l’evento solenne
La comunità locale si è riunita per onorare una delle pagine più drammatiche e silenziate della storia nazionale del Novecento. Martedì 10 febbraio, la Sala Tevere del Palazzo Comunale ha ospitato un evento di alto profilo istituzionale dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e alla complessa vicenda dell’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura, ha voluto offrire un’occasione di analisi rigorosa sui tragici eventi che, tra il 1943 e il 1956, videro migliaia di italiani coinvolti in una spirale di violenza e costretti all’abbandono delle proprie terre d’origine lungo il confine orientale. La partecipazione è stata straordinaria, segno di una sensibilità civica che cresce di anno in anno nel comune, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci, Comune di Umbertide.
Il fulcro della giornata è stato il dibattito intorno al saggio “Perché il Giorno del Ricordo”, opera dei ricercatori Giovanni Stelli e Marino Micich. Il volume, pubblicato nel 2024, traccia un bilancio accurato dei primi due decenni di applicazione della Legge 92/2004, lo strumento normativo che ha permesso di sollevare il velo di oblio su queste vicende. Durante l’incontro, moderato dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanna Monni, l’autore Giovanni Stelli ha evidenziato come la tragedia dei 350.000 esuli sia stata per troppo tempo esclusa dalla narrazione pubblica, sottolineando l’importanza di strumenti di divulgazione scientifica per contrastare fraintendimenti e rimozioni ideologiche. Il testo si pone come un ponte tra il passato conflittuale e un presente di dialogo europeo, fornendo chiavi di lettura fondamentali per comprendere la transizione della frontiera giuliana.
Il Vicesindaco Annalisa Mierla ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel rendere giustizia a una ferita nazionale che ha inciso profondamente sull’identità di intere comunità. Richiamando l’invito della Prefettura alla massima diffusione di questi momenti di approfondimento, Mierla ha definito la memoria condivisa come un patrimonio essenziale per la crescita civile della cittadinanza. All’evento hanno partecipato numerosi esponenti politici e rappresentanti delle associazioni territoriali, a conferma di quanto il tema sia sentito e partecipato. La proiezione di filmati e fotografie inedite, provenienti dall’Archivio Museo Storico di Fiume a Roma, ha permesso ai presenti di visualizzare la crudezza di quegli anni e la dignità di un popolo in esilio, documentando un’epoca segnata da sradicamenti forzati e sofferenze indicibili.
L’intervento dell’avvocato Raffaella Rinaldi, referente del Comitato 10 Febbraio, ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di educare le nuove generazioni ai valori del rispetto e della verità storica. Analizzando le cause che scatenarono le violenze titine e le enormi difficoltà logistiche incontrate dai profughi al loro arrivo in Italia, i relatori hanno tracciato un percorso che va dal dolore dei conflitti passati alla prospettiva di un’Europa unita e consapevole delle proprie radici. La celebrazione svoltasi a Umbertide si è dunque configurata non solo come un atto dovuto di commemorazione, ma come un laboratorio di consapevolezza per far sì che la tragedia del confine orientale rimanga un monito vivo contro ogni forma di persecuzione e intolleranza, promuovendo il superamento di vecchi rancori in favore di un futuro condiviso.
Un momento di particolare rilievo è stato dedicato all’attività dell’Archivio Museo Storico di Fiume, che ha messo a disposizione preziosi documenti documentali. Questa istituzione promuove costantemente la ricerca scientifica sulle persecuzioni avvenute nell’Adriatico orientale, garantendo che i dati e le testimonianze non vadano perduti. Durante l’assemblea è emerso chiaramente come la documentazione fotografica e libraria rappresenti una barriera insormontabile contro il negazionismo. La presenza di figure istituzionali di rilievo, come l’Europarlamentare Marco Squarta e vari rappresentanti dei comuni limitrofi, ha conferito all’appuntamento una valenza politica trasversale, unendo diverse sensibilità sotto l’unica bandiera del rispetto per i martiri delle foibe e per tutti coloro che hanno perso la casa e la patria.
Il Giorno del Ricordo si conferma così un appuntamento imprescindibile per il calendario istituzionale umbro, un momento in cui la cultura si fa carico del dovere morale di restituire voce a chi per decenni non ha potuto raccontare la propria sofferenza. Ricordare non significa alimentare odio, ma costruire una coscienza civile più solida e matura, capace di riconoscere il dolore altrui come parte integrante della propria storia nazionale.
