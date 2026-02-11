Giorno del Ricordo: Umbertide onora le vittime delle foibe

Lazio in semifinale di Coppa Italia, Bologna ko ai rigori al Dall’Ara Dopo le reti di Castro e Noslin, i biancocelesti passano dagli 11 metri ed eliminano i campioni in carica

Altro oro Italia dallo slittino col doppio maschile Rieder-Kainzwaldner Terzi dopo la prima run, i due azzurri vanno a prendersi il primo gradino del podio

Cina, misure per incentivare i consumi in occasione della Festa di Primavera PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Buoni, sussidi e denaro contante: sono gli interventi previsti dalle autorità cinesi durante i nove giorni di vacanza previsti in occasione della Festa di Primavera. Le misure fanno parte di una campagna di promozione dei consumi che coinvolge ristorazione, settore alberghiero, trasporti, turismo, shopping e intrattenimento, come reso noto dal vice […]

Milano-Cortina, oro Italia con Voetter-Oberhofer nel doppio donne di slittino Le azzurre, gia' in testa dopo la prima run, firmano il terzo titolo olimpico di questa edizione

Cina, nell’isola di Hainan boom di acquisti nei nuovi negozi duty free HAIKOU (CINA)(XINHUA/ITALPRESS) – Nella città di Haikou, nella provincia cinese di Hainan, l’apertura di una serie di negozi duty free ha favorito un vero e proprio boom di acquisti. A ogni residente è concessa una quota annuale di shopping duty-free pari a 10.000 yuan (circa 1.437 dollari USA), senza limite sul numero di acquisti. Una […]

L’Aquila, Banca del Fucino dona un EEG Holter all’Ospedale San Salvatore L’AQUILA (ITALPRESS) – Banca del Fucino, insieme alla società Berti 1 Srl, ha donato un sistema EEG Holter di ultima generazione all’Ospedale San Salvatore de L’Aquila.L’apparecchio EEG Holter rappresenta un’importante innovazione sul piano diagnostico per lo studio delle epilessie e dei disturbi del sonno. Il sistema consente una registrazione prolungata, anche a domicilio, dell’attività elettrica […]

Cina, la Festa di Primavera attrae turisti da tutto il mondo PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Festa di primavera attrae sempre più turisti stranieri in Cina. Dalle vivaci strade di Shanghai alle storiche case su palafitte della provincia centrale dello Hunan, la festività, che quest’anno cade il 17 febbraio, si è trasformata in un evento culturale globale, innescando un’ondata di turismo in entrata. I dati delle […]

Polidori “Fitarco punta sempre al massimo, nel 2026 Roma centro del mondo” Le parole del presidente della Fitarco in un'intervista all'Italpress

CDP-Confindustria, a Napoli il roadshow “Insieme per il futuro delle imprese” NAPOLI (ITALPRESS) – Unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale della Campania e rispondere con efficacia alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra le Istituzioni e i territori. Sono questi i principali obiettivi del Roadshow di CDP e Confindustria “Insieme per il futuro delle imprese” che […]