Scuole, Enpa e volontari coinvolti a Città di Castello

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello il Lions Club Host dona nuovi alberi al canile di Mezzavia di Lerchi per migliorare gli spazi destinati agli animali. Coinvolti Comune, Carabinieri Forestali, Enpa e scuole primarie in un progetto ambientale

Città di Castello, 20 11 2026 – La Giornata Nazionale degli Alberi è stata celebrata con un’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e al benessere animale. Il Lions Club Host di Città di Castello, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha promosso la donazione di diverse piante destinate all’area esterna del canile rifugio di Mezzavia di Lerchi. L’intervento è stato realizzato con l’obiettivo di migliorare gli spazi utilizzati dagli animali ospitati nella struttura e di contribuire alla riqualificazione dell’ambiente circostante. Alla cerimonia pubblica hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e numerosi studenti delle scuole primarie del territorio, come riporta il comunicato del Comune di Città di Castello.

Il coinvolgimento di istituzioni e associazioni

La manifestazione si è svolta nella mattinata alla presenza degli assessori comunali Mauro Mariangeli, delegato all’ambiente, e Letizia Guerri, assessore alle politiche educative e scolastiche. Presenti anche i rappresentanti del Lions Club Host di Città di Castello, i Carabinieri Forestali, l’Ente Nazionale Protezione Animali e una delegazione del Reparto Carabinieri Biodiversità. Le nuove essenze sono state messe a disposizione grazie alla collaborazione con il Vivaio Forestale di Pieve Santo Stefano del Reparto Carabinieri Biodiversità. All’iniziativa ha partecipato anche il tenente colonnello Silvia Biondini. L’evento ha assunto un significato particolare grazie alla presenza degli alunni delle scuole primarie, coinvolti in un momento di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e del rispetto degli animali.

Un intervento per migliorare la qualità degli spazi

La messa a dimora delle piante rappresenta un intervento concreto finalizzato ad aumentare la vivibilità delle aree esterne del rifugio. L’obiettivo è creare spazi più accoglienti e funzionali per i cani presenti nella struttura, offrendo maggiori zone d’ombra e contribuendo alla qualità complessiva dell’ambiente. Fotinie, frassini e pioppi bianchi sono le specie individuate per la ripiantumazione. Le nuove essenze sostituiscono in parte gli alberi rimossi nei mesi scorsi a seguito delle operazioni di messa in sicurezza dell’area. L’iniziativa ha evidenziato il legame tra la tutela del patrimonio naturale e la protezione degli animali, due ambiti che trovano nel canile comprensoriale un punto di incontro concreto.

Il ruolo dei volontari e del personale del canile

Nel corso dell’evento è stato sottolineato il lavoro quotidiano svolto dai volontari e dagli operatori che si occupano della gestione del rifugio e dell’oasi felina. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’Enpa e al Servizio Igiene Urbana e Randagismo della Usl Umbria 1, guidato dalla dottoressa Simona Zanghì. Secondo gli amministratori presenti, il contributo delle associazioni e delle realtà impegnate sul territorio rappresenta un elemento fondamentale per garantire condizioni adeguate agli animali accolti nella struttura e per favorire il loro percorso verso l’adozione. La giornata è stata inoltre occasione per valorizzare l’attività educativa svolta attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini, chiamati a confrontarsi con temi legati al rispetto dell’ambiente, alla cura del verde pubblico e alla tutela degli animali.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di interventi programmati dall’amministrazione comunale per migliorare il canile di Mezzavia di Lerchi. Nel corso dell’ultimo anno è stata effettuata una manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico della struttura. Sono inoltre previsti ulteriori lavori che riguarderanno il ripristino della copertura, la sostituzione dei boiler esistenti e il rinnovo delle griglie poste a copertura dei vani di scarico delle acque derivanti dalla pulizia dei box. Parallelamente è stato completato un importante intervento di sicurezza nell’area esterna. Le operazioni hanno comportato l’abbattimento di quaranta alberi e la potatura di altre essenze che avevano subito danni a causa delle condizioni meteorologiche registrate durante la stagione primaverile ed estiva del 2026.

Calendario del canile e sensibilizzazione alle adozioni

Al termine della piantumazione è stata ricordata anche la realizzazione del calendario del canile dedicato al 2027. Il progetto raccoglie immagini dei cani ospitati nella struttura con l’obiettivo di promuovere le adozioni e sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’accoglienza degli animali. L’iniziativa è stata ideata e sostenuta dall’azienda Giuliano Tartufi e realizzata da Artegraf. Un’occasione che ha unito attenzione per il verde, cura degli animali e partecipazione della comunità locale attraverso un progetto condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadini.