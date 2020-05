Scrivi in redazione

Gioia ad Umbertide per un nuovo guarito da Coronavirus Covid-19

“Questo pomeriggio il Dipartimento Prevenzione- Servizio Igiene Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 ci ha comunicato la guarigione dal Covid-19 di un nostro concittadino che si trovava in isolamento domiciliare. Al momento attuale i nostri concittadini guariti salgono a 21 e rimangono positivi tre soggetti, di cui uno ricoverato in una struttura sanitaria e due in isolamento domiciliare”: a renderlo noto è il sindaco di Umbertide, Luca Carizia.