Giocattolo sospeso doni in pediatria a Città di Castello

Una rete di solidarietà per i piccoli pazienti

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello la raccolta del Giocattolo sospeso porta nuovi giochi alla Pediatria dell’ospedale. Clienti del Maestro Giocattoli e sostenitori locali hanno contribuito all’iniziativa solidale destinata ai piccoli pazienti e alla sala d’attesa del reparto

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Città di Castello, 9 10 2026 – Un gesto semplice che si trasforma in un sostegno concreto per i bambini ricoverati, per l’iniziativa “Giocattolo sospeso”, alla quale ha aderito il negozio Maestro Giocattoli di Città di Castello, coinvolgendo cittadini e sostenitori in una raccolta di giochi destinata alla struttura di Pediatria dell’ospedale cittadino.

Il progetto, promosso a livello nazionale da Assogiocattoli, si basa su un meccanismo di solidarietà immediato. I clienti che si recano nel punto vendita possono acquistare un giocattolo e lasciarlo a disposizione dell’iniziativa affinché venga successivamente consegnato ai bambini che affrontano un periodo di degenza ospedaliera. L’esperienza avviata durante le festività natalizie ha ottenuto una risposta positiva da parte della comunità locale, tanto da spingere a proseguire l’iniziativa anche in vista del prossimo periodo natalizio. I doni raccolti sono stati destinati alla Struttura complessa di Pediatria dell’ospedale di Città di Castello. L’obiettivo è offrire ai piccoli pazienti momenti di serenità attraverso il gioco, contribuendo a rendere più accogliente un contesto inevitabilmente legato alle cure e all’assistenza sanitaria.

Alla partecipazione dei cittadini si è aggiunto anche il contributo di una associazione del territorio che ha scelto di non rendere pubblico il proprio nome. Grazie a questo ulteriore sostegno è stato possibile acquistare altri giochi destinati ad ampliare le dotazioni disponibili per i bambini. I materiali raccolti andranno infatti ad arricchire gli spazi dedicati all’attesa e alle attività ludiche, mettendo a disposizione strumenti utili per favorire distrazione, svago e momenti di normalità durante il percorso ospedaliero. La consegna dei giocattoli è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza dei rappresentanti della struttura sanitaria e del personale del reparto. All’incontro hanno partecipato Gioia Calagreti, direttrice facente funzione del Presidio ospedaliero Alto Tevere, e Guido Pennoni, direttore della Struttura complessa di Pediatria Area Nord dell’Usl Umbria 1.

Nel corso della consegna è stato espresso un ringraziamento ai cittadini che hanno aderito alla raccolta e all’associazione che ha contribuito all’acquisto di ulteriori giochi. I responsabili della struttura hanno sottolineato come un dono possa assumere un valore che va oltre l’aspetto materiale, offrendo ai bambini un’occasione di svago e un sostegno emotivo durante un periodo particolarmente delicato.

La scelta di acquistare un gioco per un bambino ricoverato contribuisce a diffondere una cultura della solidarietà e della partecipazione, trasformando un gesto quotidiano in un atto concreto di vicinanza.

L’esperienza conferma inoltre il forte legame tra la comunità locale e le strutture sanitarie del territorio, come riporta il comunicato di Luana Pioppi.