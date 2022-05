Chiama o scrivi in redazione

Giallo a Città di Castello, morto in casa a 41 anni, aveva ferite alla testa e braccio

L’allarme al 118 è stato dato da un amico che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui da alcuni giorni, ha deciso di accedere all’interno dell’abitazione, di cui possedeva le chiavi di ingresso, per sincerarsi delle sue condizioni.

I dubbi sul decesso

n uomo di 41 anni è stato trovato morto in casa, a Città di Castello. Si tratta di un tifernate, M.B. le sue iniziali, molto conosciuto nel rione. Il ritrovamento nel tardo pomeriggio di, nel cuore del centro storico.

I soccorritori, quando sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo – scrive il procuratore Raffaele Cantone in una nota stampa – è stato trovato ai piedi del letto con una evidente frattura la gamba sinistra ed una ferita lacero contusa al capo, nonché la presenza di sangue nei vari ambienti della casa.

Ma qualche dubbio si è presentato per via di quelle ferite. Un malore che ha provocato una brutta caduta quindi la morte o c’è dell’altro? Gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Accertamenti sono andati avanti fino a notte inoltrata

Gli accertamenti sono andati avanti fino a notte inoltrata. Gli agenti della Squadra Mobile insieme a quelli dell’Anticrimine, guidati dal pubblico ministero di turno hanno fatto tutti i rilievi, anche col supporto della Scientifica.

Nella serata sono stati sentiti alcuni testimoni che hanno prestato soccorso alla vittima nonché i suoi prossimi congiunti. Sono in corso i dovuti approfondimenti investigativi, finalizzati a ricostruire la dinamica degli eventi, la causa dell0 evento lesivo ed eventuali responsabilità penali.