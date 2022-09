Search for: Search Button

Giada Bartoccioni è “Il volto della bellezza” di Città di Castello

La 18enne Giada Bartoccioni è il nuovo “Volto della bellezza” di Città di Castello. La proclamazione è avvenuta ieri sera in piazza Gabriotti nella finale del concorso organizzato da Claudia Chiarioni e dal figlio Michelangelo Angelini nell’ambito del cartellone degli eventi di “Estate in città” patrocinati dal Comune. La reginetta della manifestazione ha preceduto la 15enne Angelica Sensidoni e la 17enne Giada Cecconi, rispettivamente seconda e terza nella classifica stilata dalla giuria, che è stata condivisa per acclamazione anche dal pubblico presente. Anche la nona edizione del concorso “Il volto della bellezza”, presentata da Silvia Epi, è stata un successo, sia per il numeroso pubblico che ha seguito l’evento nelle tre serate in programma, sia per la collaborazione dei commercianti e degli artigiani della città, che hanno acconciato e vestito le miss in passerella aiutati anche dalle nipoti di Claudia Chiarioni, contribuendo al buon esito della kermesse insieme agli sponsor.