“La Muzi Betti, oltre ad essere struttura punto di riferimento per il territorio, sia come residenza protetta che come comunità alloggio per disabili adulti, è una realtà apprezzata e riconosciuta dai cittadini e divenuta negli anni parte integrante del tessuto sociale di Città di Castello e della zona dell’Altotevere. L’iniziativa organizzata nei giorni scorsi dalla presidente Annalisa Lelli e dai consiglieri di amministrazione, ha rappresentato un’ulteriore testimonianza del legame esistente tra la Muzi Betti e la città, ottenendo una straordinaria partecipazione di pubblico e famiglie”. Così Valerio Mancini, consigliere regionale della Lega.

“Nel corso della festa, tra musica, eventi, sport e stand gastronomici, sono stati raccolti dei fondi – prosegue Mancini – che andranno a rafforzare l’offerta assistenziale fornita sul territorio e questo è un ulteriore motivo di orgoglio per la comunità. Complimenti agli organizzatori dell’evento, ai consiglieri del cda, ai dipendenti della struttura che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione e in particolare alla presidente Lelli, della quale ho apprezzato moltissimo l’auspicio che tutte quelle barriere e quelle limitazioni scaturite dalla pandemia vengano definitivamente abbattute, per permettere alle famiglie di riabbracciare in piena libertà i propri nonni e i propri anziani”.

“La Muzi Betti – continua Mancini – è l’unica struttura del settore convenzionata in Alto Tevere con la Regione. Da qui l’auspicio che gli sforzi intrapresi dal cda, ricevano la giusta considerazione dal punto di vista economico, sia a livello regionale e governativo che dal sistema delle imprese e del credito. Solo così – conclude – si potrà garantire implementazione di personale e quei miglioramenti strutturali e tecnologici indispensabili per offrire servizi sempre migliori agli ospiti, affetti da patologie gravi e disabilitanti”.