Il filosofo ospite di Sinergia Giovanile il 19 settembre al Teatro degli Illuminati

Galimberti a Castello – Umberto Galimberti sarà protagonista a Città di Castello con una lectio magistralis dedicata a “L’etica del viandante”, in programma venerdì 19 settembre 2025 alle 20.30 presso il Teatro comunale degli Illuminati. L’incontro rientra nel cartellone di “Estate in città”, promosso dal Settore Cultura, e rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore rilievo del calendario. A portare in Umbria il filosofo, psicoanalista e saggista tra i più noti in Italia, nonché firma di lungo corso del quotidiano la Repubblica, è l’associazione Sinergia Giovanile, che ne ha curato l’organizzazione.

La presentazione dell’associazione

Nel corso della conferenza stampa di annuncio, il presidente di Sinergia Giovanile Luca Tognelli ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, definendola «un’occasione di straordinaria valenza culturale, capace di richiamare un pubblico ampio e variegato, interessato alle analisi che Galimberti dedica da anni ai cambiamenti della società e ai suoi riflessi sull’individuo».

Tognelli ha rimarcato come l’incontro rispecchi la missione dell’associazione: arricchire il panorama culturale della città, tutelare le tradizioni e valorizzare il patrimonio locale, creando opportunità di crescita condivisa.

Il sostegno delle istituzioni

Durante la stessa presentazione, il presidente ha ringraziato il Comune di Città di Castello, con il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, per il sostegno offerto insieme agli enti che hanno aderito al progetto.

«L’appuntamento – ha spiegato Tognelli – rappresenta anche una sfida economica e logistica importante. È stato reso possibile grazie alle energie dell’associazione, che considera la cultura un investimento di valore inestimabile per la comunità. L’iniziativa non ha fini di lucro: il prezzo dei biglietti servirà soltanto a coprire le spese organizzative».

Le parole dell’assessore

L’assessore Michela Botteghi ha espresso apprezzamento per la qualità dell’iniziativa, definendola «un contributo prezioso al programma di Estate in città, capace di ampliare l’offerta con un momento di approfondimento che porta a Città di Castello una delle voci più autorevoli del panorama intellettuale italiano».

Botteghi ha aggiunto che la scelta di sostenere Sinergia Giovanile nasce dalla volontà di «rafforzare l’offerta culturale e stimolare altre realtà associative a percorrere la stessa strada, costruendo reti capaci di dare continuità a un percorso virtuoso».

Galimberti e il tema della lectio

Galimberti, conosciuto per le sue analisi sul rapporto tra etica, società e psicologia contemporanea, proporrà una riflessione incentrata sull’“etica del viandante”, un approccio che invita a guardare all’uomo come essere in cammino, sospeso tra incertezze e possibilità, chiamato a costruire valori lungo il percorso.

La sua presenza a Città di Castello è attesa come un momento di confronto intenso, capace di attrarre studenti, studiosi, operatori culturali e cittadini interessati a temi universali come il senso dell’esistenza, i mutamenti sociali e la responsabilità collettiva.

Modalità di partecipazione

Per assistere alla serata, è possibile prenotare compilando il modulo disponibile sulla pagina Facebook “Galimberti Città di Castello”, oppure inviando una richiesta via e-mail a sinergia.giovanile@virgilio.it. L’organizzazione consiglia di muoversi per tempo, vista la prevedibile affluenza.

Un evento atteso

L’appuntamento con Galimberti si inserisce in una cornice prestigiosa come quella del Teatro degli Illuminati, luogo che unisce la storia della città al suo presente culturale. L’attesa per l’evento conferma l’interesse crescente della comunità per occasioni di confronto di alto livello.

Concludendo la presentazione, Tognelli ha ribadito che Sinergia Giovanile continuerà a impegnarsi per portare a Città di Castello appuntamenti che, come questo, arricchiscano il dibattito pubblico e rafforzino il ruolo della cultura come elemento di coesione.