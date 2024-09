Galiano si unisce alla preparazione della ErmGroup Altotevere

La seconda settimana di preparazione per la ErmGroup Altotevere è entrata nel vivo con l’arrivo del centrale Gabriel Galiano. Il giovane, originario della Puglia, è giunto a San Giustino nel pomeriggio di lunedì 2 settembre, accompagnato dalla famiglia. Galiano, reduce dall’esperienza con la Nazionale Under 20, non ha partecipato all’Europeo ma si è unito subito alla squadra per affrontare la nuova stagione di serie A3 Credem Banca.

Nel frattempo, un altro componente della squadra, lo schiacciatore Daniele Carpita, è ancora impegnato nell’Europeo e raggiungerà il ritiro il prossimo 16 settembre.

Fase di preparazione

A partire dal 2 settembre, la squadra ha iniziato le sedute con la palla presso il palazzetto dello sport di San Giustino, dopo una prima settimana dedicata alla preparazione fisica. Le attività mattutine si sono svolte presso la palestra GPoint, dove i giocatori hanno lavorato con pesi e circuiti funzionali sotto la supervisione di Giovanni Collacchioni e Davide Marra. Nei pomeriggi, gli allenamenti si sono svolti su superfici sintetiche, sabbia e acqua presso il centro sportivo Pampaloni di Fighille, con grande soddisfazione dello staff tecnico.

Secondo l’allenatore Marco Bartolini, la risposta dei giocatori è stata molto positiva, senza particolari problemi fisici, a parte lievi fastidi tipici di questa fase della preparazione. La squadra proseguirà il lavoro mattutino con pesi e circuiti funzionali, mentre i pomeriggi saranno dedicati a esercizi tecnici e fisici al palazzetto.

Presentazione della squadra

Venerdì 6 settembre si terrà la presentazione ufficiale della squadra e della società presso il Birrificio Altotevere a San Giustino, a partire dalle 21. Sarà l’occasione per i tifosi e gli appassionati di conoscere da vicino i giocatori che affronteranno il campionato di serie A3 Credem Banca e di celebrare il recente cambio di denominazione della società.

Il calendario del precampionato

È stato ufficializzato anche il calendario del precampionato della ErmGroup Altotevere, che prevede sette incontri amichevoli prima dell’inizio della stagione regolare.

Calendario precampionato:

Mercoledì 11 settembre, Siena: allenamento congiunto contro la Emma Villas Siena (Serie A2)

Sabato 14 settembre, Fano: allenamento congiunto contro la Smartsystem Essence Hotels Fano (Serie A2)

Giovedì 19 settembre, San Giustino: partita contro la Nazionale delle Filippine

Domenica 22 settembre, Macerata: allenamento congiunto contro la Banca Macerata Fisiomed (Serie A2)

Venerdì 27 settembre, San Giustino: allenamento congiunto contro la Sieco Service Ortona (Serie A3)

Mercoledì 2 ottobre, Ortona: allenamento congiunto contro la Sieco Service Ortona (Serie A3)

Sabato 5 ottobre, San Giustino: allenamento congiunto contro la The Begin Volley Ancona (Serie A3)

Prossimi impegni

Questi incontri serviranno alla ErmGroup Altotevere per affinare la preparazione in vista dell’inizio ufficiale del campionato di Serie A3 Credem Banca. La prima avversaria della stagione regolare sarà proprio la The Begin Volley Ancona, squadra che i biancazzurri affronteranno l’ultimo giorno del precampionato.

Con l’arrivo di Gabriel Galiano e l’inserimento progressivo degli altri giocatori, la squadra guidata da Marco Bartolini si prepara ad affrontare un calendario impegnativo, puntando a consolidare l’intesa e la condizione fisica.