Gaetano Scirea onorato con mostra fotografica a Città Castello

Esposizione con foto Giglio e cimeli fino al 30 settembre

L’eredità calcistica di Gaetano Scirea torna protagonista nell’atrio comunale di piazza Gabriotti attraverso una straordinaria esposizione che celebra il leggendario capitano bianconero. Lo Juventus Club Altotevere Città di Castello ha inaugurato mercoledì 24 settembre l’evento fotografico “Ricordando Scirea, il campione e l’uomo”, che rimarrà accessibile gratuitamente fino al 30 settembre con orari 9-19 nei giorni feriali e 9-20 nei weekend.

La rassegna, curata dal presidente Sandro Crocioni, propone gli scatti immortali di Salvatore Giglio che hanno documentato i momenti salienti della carriera del difensore piemontese, icona indiscussa del calcio italiano degli anni Ottanta. Le immagini catturano l’essenza umana e professionale di Scirea, dai festeggiamenti per il Mondiale 1982 alle scene familiari più intime, restituendo il ritratto completo di una personalità che ha saputo conquistare l’affetto universale.

Tra i cimeli esposti spiccano le maglie originali del capitano juventino e quelle autografate da fuoriclasse del calibro di Michel Platini, Paolo Rossi, Roberto Bettega, Antonio Cabrini, Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane e persino Diego Armando Maradona. Una collezione che testimonia l’impatto trasversale di Scirea nel panorama calcistico mondiale e la stima reciproca tra campioni di diverse generazioni ed appartenenze.

L’allestimento include fotografie storiche delle grandi conquiste bianconere, dalla finale di Coppa dei Campioni 1985 all’Heysel alle immagini della Coppa Intercontinentale di Tokyo, passando per gli ultimi momenti della carriera contro il Brescia nel 1987. Particolarmente suggestive risultano le istantanee che immortalano Platini disteso sul prato dello stadio giapponese e le formazioni che hanno scritto pagine memorabili sotto la guida di Giampiero Boniperti e Giovanni Trapattoni.

Come riportato da CDCNotizie, l’iniziativa ha già registrato un notevole interesse internazionale con visitatori provenienti da Germania, Belgio e Cina che hanno firmato i registri commemorativi, uno dei quali verrà consegnato personalmente alla vedova Mariella. Il carattere inclusivo dell’evento emerge dall’adesione spontanea dei club supporters locali di Fiorentina, Inter, Milan, Napoli e Roma, testimoniando come la figura di Scirea superi le divisioni calcistiche tradizionali.

Il sindaco Luca Secondi, tifoso juventino dichiarato insieme al presidente del consiglio comunale Luciano Bacchetta, ha sottolineato durante l’inaugurazione il valore sociale dell’esposizione che si rivolge all’intera comunità tifernate attraverso una personalità universalmente rispettata. L’amministrazione comunale ha concesso il patrocinio riconoscendo l’importanza culturale dell’iniziativa che celebra non solo un campione ma un’epoca irripetibile del calcio nazionale.

Crocioni ha espresso particolare soddisfazione per essere riuscito a portare nel territorio umbro “un tributo emozionante a Scirea e al calcio degli anni Ottanta”, evidenziando come l’arte fotografica di Giglio riesca ancora oggi a trasmettere le emozioni autentiche di quei momenti storici. Il presidente del sodalizio bianconero ha ringraziato l’amministrazione per la collaborazione, sottolineando come l’evento rappresenti il coronamento di un impegno genuino nella diffusione della passione calcistica.

La mostra documenta l’epoca d’oro del calcio italiano, quando personalità come Scirea incarnavano valori sportivi ed umani oggi difficilmente reperibili. Gli anni Ottanta vengono raccontati attraverso espressioni facciali, sorrisi spontanei, gesti tecnici e momenti di commozione che hanno caratterizzato una generazione di campioni cresciuti in un contesto sociale e sportivo profondamente diverso dall’attuale scenario calcistico.

Durante la cerimonia inaugurale, alla presenza del vice presidente vicario del Comitato regionale umbro FIGC Claudio Tomassucci, sono emersi aneddoti e ricordi personali che hanno coinvolto emotivamente i numerosi partecipanti. L’evento ha offerto l’opportunità di rivivere formazioni storiche e risultati memorabili che appartengono al patrimonio calcistico collettivo di intere generazioni.

L’esposizione si configura come appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio che potranno condividere con familiari ed amici pagine di storia vissute negli stadi, davanti ai televisori o ascoltando le radiocronache. La formula dell’ingresso gratuito favorisce la massima accessibilità, permettendo a tutti di immergersi nella dimensione nostalgica di un calcio che ha saputo emozionare autenticamente.

Il percorso espositivo alterna documenti fotografici a cimeli tangibili, creando un’atmosfera che riporta ai colori, ai suoni e alle sensazioni di un’epoca calcistica considerata leggendaria. L’iniziativa conferma la capacità aggregativa dello sport nel territorio tifernate, utilizzando la figura di Scirea come ponte generazionale capace di unire tifoserie diverse nell’apprezzamento di valori sportivi condivisi.

L’evento proseguirà nei prossimi giorni con la possibilità per i visitatori di lasciare testimonianze scritte nei registri dedicati, contribuendo alla costruzione di una memoria collettiva che onora la figura del “capitano gentiluomo” più amato della storia juventina.