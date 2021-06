Furto Postamat Lippiano, necessario ripristinare i servizi postali

Furto Postamat Lippiano, Mancini e Michelini: “Necessario ripristinare i servizi postali” In seguito agli accadimenti verificatisi la notte tra venerdì e sabato scorso a Lippiano, dove una banda di ladri ha sradicato il Postamat ed è fuggita con un bottino che si aggirerebbe intorno ai 20 mila euro, sono intervenuti il Presidente della Seconda commissione regionale competente in materia di credito, Valerio Mancini, e il Sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini.

“L’intera cittadinanza è scossa per quanto accaduto a Lippiano la notte del 5 giugno scorso – dichiarano Mancini e Michelini – esprimiamo solidarietà a Poste Italiane per il furto e i danni subiti. È necessario però che, anche attraverso il supporto delle istituzioni, l’azienda si attivi affinché possano essere ripristinati in breve tempo i servizi postali – proseguono – per i cittadini è un’assoluta priorità disporre di un ufficio postale con annesso punto di prelievo automatico, e non possiamo permettere che ne vengano privati.

Siamo consapevoli dell’ingente danno subito da Poste Italiane – concludono Mancini e Michelini – siamo disponibili a istituire un dialogo con i vertici dell’azienda affinché insieme possiamo arrivare ad una soluzione in tempi rapidi a vantaggio di Poste Italiane e di tutta la cittadinanza”.