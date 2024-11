Furto in appartamento a Umbertide: spariscono la cassaforte e la gattina di casa

Un nuovo episodio di furto scuote il quartiere residenziale di Umbertide. Questa volta, in un appartamento al terzo piano di un condominio in via Siena, ladri esperti sono riusciti a introdursi forzando una porta-finestra e smurando una piccola cassaforte. Il bottino, sebbene limitato a oggetti di valore affettivo, è stato accompagnato da un danno inestimabile per la proprietaria: la scomparsa della sua gattina, Mia. A riportare la notizia è il Messaggero dell’Umbria.

Il furto

Martedì sera, intorno alle 20:30, i malviventi hanno agito approfittando dell’assenza dei proprietari, scalando il lato posteriore dell’edificio e forzando l’accesso. Nonostante il rumore delle martellate necessarie per staccare la cassaforte, nessuno nel condominio ha sospettato qualcosa di anomalo, confondendo il frastuono con normali lavori di riparazione.

La scomparsa di Mia

Oltre al furto, l’episodio ha avuto una dolorosa conseguenza per la proprietaria, Ornella, che ha lanciato un accorato appello sui social per ritrovare la sua gattina. Secondo una prima ricostruzione, Mia potrebbe essersi spaventata a causa del rumore e degli estranei, fuggendo dalla porta-finestra sul balcone. Non abituata all’ambiente esterno, potrebbe essersi smarrita nei dintorni.

Ornella ha chiesto aiuto alla comunità, sottolineando l’affetto che lega la famiglia all’animale. Il quartiere si è mobilitato, con residenti che condividono l’appello per ritrovare Mia.

Sicurezza in discussione

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del quartiere. Via Siena, come altre zone periferiche di Umbertide, è priva di un’adeguata illuminazione e sistemi di videosorveglianza, rendendola un bersaglio facile per i ladri. I residenti chiedono a gran voce interventi strutturali per migliorare la sicurezza, come installazione di telecamere e maggiori punti luce.

Un trend preoccupante

Non è il primo episodio del genere nella zona. In via delle Lame, un paio di settimane fa, un tentativo di furto è stato sventato dal continuo abbaiare di un cane che aveva percepito la presenza di estranei nel giardino. Anche in quel caso, la mancanza di illuminazione pubblica e sorveglianza era stata sottolineata come un problema.

Mentre le indagini delle autorità continuano, il quartiere rimane in attesa di interventi per garantire una maggiore sicurezza. Intanto, l’intera comunità si stringe intorno a Ornella, nella speranza di ritrovare presto la piccola Mia sana e salva.