Search for: Search Button

Francesco Libetta in concerto per il 55° Festival delle Nazioni

Francesco Libetta in concerto eventi collaterali del 55° Festival delle Nazioni Città di Castello, Teatro degli Illuminati venerdì 2 settembre 2022 ore 21.00 Tra i massimi interpreti del pianismo contemporaneo, Francesco Libetta omaggerà il pubblico del Festival delle Nazioni con un recital pianistico, in programma venerdì 2 settembre 2022 alle ore 21.00 nel Teatro degli Illuminati di Città di Castello, per un evento organizzato da Sogepu Spa nell’ambito del cartellone degli eventi collaterali della manifestazione tifernate.

Il pianista proporrà un programma musicale di grande attrattiva che si comporrà di due parti

Nella prima Libetta eseguirà il Bolero op. 19, la Ballata in fa maggiore n. 2 op. 38, lo Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39 e le due Polacche op. 40 di Frédéric Chopin; nella seconda, tre Sonate di Domenico Scarlatti, la virtuosistica Totentanz di Franz Liszt e infine il Caprice espagnol di Moritz Moszkowski. Francesco Libetta ha realizzato integrali pianistiche di Beethoven (le trentacinque Sonate, registrate nel 2020), Händel e Chopin, Godowsky, Paisiello, Liszt. Le registrazioni hanno ricevuto dalla critica il Diapason d’Or, Choc de Le Monde de la Musique, Raccomandé par Classique, Amadeus d’oro, 5Stelle di «Musica». Ha studiato Composizione con G. Marinuzzi a Roma e J. Castérède a Parigi. Ha scritto musica per il teatro e per il cinema, acusmatica, cameristica, orchestrale. L’opera L’assedio di Otranto, messa in scena in Puglia e a Roma, è stata pubblicata in cd. Avviato alla direzione d’orchestra da A. M. Giuri e G. Zampieri, ha diretto repertorio sinfonico, operistico (Don Giovanni) e da balletto (Lo Schiaccianoci, La Bella addormentata, Carmen).

Ha pubblicato saggi su storia ed estetica musicale; ricostruzioni di madrigali; scritti sulla vita operistica nel meridione d’Italia nel Settecento e nell’Ottocento Del suo libro Musicista in pochi decenni, pubblicato da Zecchini, M. Chiodetti ha scritto (sul mensile MUSICA): «uomo di cultura enciclopedica, che dispensa senza sforzo alcuno, ma anzi con sommo divertimento suo e di chi legge. Un perfetto gentiluomo del sud, con ottime letture alle spalle e inesausta curiosità». Ha collaborato con direttori d’orchestra (Pappano, Andreae, Albrecht, Varga, Mandeal), violinisti (Haendel, Pritchin, Quarta, Angeleri); danzatori, coreografi e compagnie di balletto (da Fracci a Di Lanno, da Molin al Balletto del Sud, a Galimberti, Ballone e Fagetti); cantanti (Antonacci, Palacio, Devia), attori (Boni, Mirabella, Laurito, Marchini, Preziosi, Gutiérrez Caba) e numerosi colleghi pianisti. In giuria in concorsi internazionali (Busoni di Bolzano, Livorno, Premio Venezia, Horowitz di Kiev, Porrino di Cagliari, BNDES di Rio de Janeiro, Roma, etc), è docente per la Miami Piano Festival Academy (NSU di Fort Lauderdale, Florida), per la AIMA di Roma, per la Musical Arts di Madrid.

Dirige i corsi di perfezionamento di pianoforte organizzati dalla Fondazione Grassi di Martina Franca

Direttore artistico dell’Accademia estiva su strumenti antichi tenuta a Briosco dalla Fondazione statunitense Patrons of Exceptional Artist. È stato regista del film corto Sortilège, e coregista con Onofri del film televisivo Il gioco delle tre muse. Ha realizzato, come regista o produttore, numerosi video di concerti, dal vivo e in studio. Ha fondato e organizzato il Festival di Miami a Lecce, e i Concerti commemorativi di Benedetti Michelangeli in Val di Rabbi. Ha fondato l’Associazione Nireo, attiva anche come casa discografica, con cui ha realizzato nuove produzioni e progetti culturali storici (tra cui la raccolta di trentuno dischi con tutte le registrazioni di Tito Schipa), e che con Manni gestisce ora una collezione di pianoforti, dall’epoca di Clementi ed Erard fino a strumenti dipinti da artisti contemporanei.

Ingresso libero su prenotazione telefonando al 349 8092046. Per ulteriori informazioni, www.festivalnazioni.com. Maria Rosaria Corchia – Ufficio stampa ed edizioni 347 3366996 ufficiostampa@festivalnazioni.com