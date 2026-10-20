Frana sulla Bacciana lavori per la sicurezza della viabilità

Drenaggi e consolidamento lavori da concludere entro il 2026

📌 FLASH NEWS – A Montone proseguono i lavori sulla strada di Bacciana contro il dissesto. Previsti oltre 80 metri di drenaggi e asfalto su circa 340 metri. Conclusione entro fine anno, salvo maltempo. Traffico regolato da personale a terra.

Proseguono a Montone i lavori per mettere in sicurezza la strada comunale numero 9 di Bacciana, nota anche come Via della Pieve Vecchia. L’intervento riguarda un tratto interessato da un movimento franoso e punta a recuperare la stabilità della carreggiata, migliorando anche la gestione delle acque.

L’arteria si estende per circa quattro chilometri a nord del centro abitato e collega diverse strade vicinali. Il cantiere rientra nelle azioni del Comune per contrastare il dissesto idrogeologico e preservare la funzionalità della rete viaria, intervenendo sulle situazioni considerate più critiche.

Il cedimento della scarpata e le opere di contenimento

La frana interessa da tempo una parte della sede stradale. Il quadro si è aggravato recentemente per un cedimento della scarpata a valle, con conseguenze sulle condizioni di sicurezza della circolazione.

Per stabilizzare il terreno sono previste strutture di contenimento e scogliere di protezione. Queste opere saranno affiancate da interventi idraulici destinati a ridurre l’accumulo e la presenza di acqua nelle aree coinvolte dal dissesto.

Il sindaco Mirco Rinaldi ha indicato nel consolidamento dei versanti collinari e nell’intercettazione delle acque di sgrondo gli elementi centrali del progetto. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è risolvere in modo definitivo un problema che riguarda da anni la strada di Bacciana. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato gli uffici comunali e i professionisti impegnati nei lavori.

Oltre ottanta metri di drenaggi sotterranei

Il progetto comprende la posa di oltre 80 metri di drenaggi sotterranei, necessari per raccogliere e allontanare le acque dal terreno. Saranno realizzati anche nuovi pozzetti, tombini e attraversamenti stradali.

La sistemazione del deflusso delle piogge accompagna quindi il consolidamento strutturale: il programma dei lavori combina la protezione della carreggiata con la prevenzione di ulteriori fenomeni di instabilità.

Il finanziamento proviene dalle risorse previste dalla Legge numero 160 del 2019, la Legge di Bilancio 2020, impiegate per la tutela delle infrastrutture viarie comunali.

Asfalto e segnaletica dopo il consolidamento

Terminati gli interventi sul terreno e sulla regimazione idraulica, il cantiere passerà al rifacimento del manto stradale per circa 340 metri complessivi. Seguirà il ripristino della segnaletica nei tratti interessati.

La conclusione è prevista entro la fine del 2026. Il rispetto del termine dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche, che potrebbero rallentare soprattutto le operazioni di asfaltatura.

Transito regolato durante il cantiere

La presenza di escavatori e camion lungo la carreggiata potrà provocare disagi agli automobilisti. Attualmente la circolazione viene gestita da personale a terra, per consentire il passaggio dei veicoli per quanto possibile durante l’esecuzione delle opere.

Questa organizzazione mira a evitare la chiusura completa della strada e a contenere le difficoltà per i residenti e per chi utilizza il collegamento.