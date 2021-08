Forza Italia e Lignani Marchesani: esperienza e competenza, vincenti

Il Coordinatore regionale di Forza Italia Andrea Romizi ha fatto propria la decisione del Coordinamento umbro del Partito di appoggiare la candidatura di Andrea Lignani Marchesani a Sindaco di Città di Castello.

La decisione è stata determinata dal privilegiare il parametro dell’esperienza amministrativa e dalle competenze maturate dal Candidato Sindaco , indispensabili in un momento di grandi sfide e obiettive difficoltà sociali ed economiche che hanno determinato il declino di quella che un tempo era la capitale dell’Umbria per PIL , redditi ed occupazione. Siamo certi che il Candidato Sindaco saprà mettere a frutto le competenze e le risorse umane che Forza Italia saprà mettere a disposizione per questa sfida. Forza Italia lavorerà altresì per conseguire l’obiettivo dell’unità della coalizione.

Gli amici della Lega, cui non fa difetto l’esperienza istituzionale, e le altre componenti che fanno riferimento al Centrodestra hanno l’occasione storica per concorrere da protagonisti ad una svolta epocale. Il loro apporto immediato, che darebbe il valore aggiunto di coronare rapporti eccellenti dal punto di vista umano, favorirebbe una vittoria fin dal primo turno rispetto ad un centrosinistra dilaniato da lotte personalistiche e di sotto potere rispetto al nostro schieramento che sta solo interrogandosi se privilegiare innovazione o le sopracitate esperienza nella proposta politica.

Cesare Sassolini per il Coordinamento regionale di Forza Italia