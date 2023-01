Fine settimana ricco di eventi culturali a Città di Castello

Nuovo week-end ricco di eventi culturali a Città di Castello, dove il primo appuntamento sarà oggi, venerdì 20 gennaio, alle ore 17.30 nella sala Paolo Rossi Monti della Biblioteca Carducciper la conferenza in occasione del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini: “Pasolini contropoeta”. Parteciperà Donato Loscalzo, professore della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Perugia, con l’introduzione del professor Rosario Salvato dell’Università degli Studi di Perugia.

Sabato 21 gennaio, alle ore 17.00, la sala Paolo Rossi Monti della Biblioteca Carducci ospiterà la presentazione dei libri “Non siamo di passaggio” di Antonella Radicchi e “Lo scoglio giusto” di Veris Valentini. Con gli autori saranno presenti Michela Botteghi, assessore alla Cultura e Antonio Vella, direttore editoriale LuoghiInteriori, con letture a cura di Silvia Bardascini. Sempre sabato 21 gennaio, alle ore 17.00, il Museo Malakos ospiterà “Uno scienziato alla spa”, laboratorio per bambini di 6 a 10 anni con le famiglie.

Un viaggio fra bolle, saponi , burro cacao profumati e mille ricette semplici e naturali per creare con le nostre mani tante buoni prodotti per la cura del corpo. Prenotazioni al 349.5823613 (Contributo a bambino: 10 euro, Contributo 1° adulto 4 euro, 2° adulto gratuito). Domenica 22 gennaio alle ore 17.00 nella Sala Paolo Rossi Monti della Biblioteca Carducci si terrà la presentazione del libro “Il giorno in cui ritornano” di Tarek Komin.

A condurre l’evento che, come di consueto non sarà privo di sorprese, gli attori Mauro Silvestrini ed Enrico Paci. Il Nuovo Cinema Castello offrirà una programmazione che prevede “Grazie Ragazzi”, una commedia di Milani con Antonio Albanese, “The Fabelmans”, l’ultimo film di Steven Spielberg che è una lettera d’amore per il cinema, “Close”, Gran premio della giuria al Festival di Cannes, “Le otto montagne”, Premiato al Festival di Cannes, “I Migliori giorni”, quattro episodi incentrati su una festività, per un film corale che sonda l’animo umano nell’affrontare le feste, “Me contro te – missione giungla”.

Il sabato pomeriggio appuntamento confermato con “Bimbi al cinema!”, dalle 15.30 alle 18.00: uno staff di educatrici professionali e di animatori accoglierà i bambini in piccoli gruppi ed insieme assisteranno alla visione del film di animazione programmato, senza la presenza dei genitori al costo di 12 euro (Per info e prenotazioni: 3291411718 — 334 5865693 – Info e orari su www.nuovocinemacastello.it).

Nel fine settimana prosegue, poi, al Palazzo del Podestà la mostra fotografica “Esplorando l’alta valle del Tevere”, una serie di fotografie che vanno a corredare il secondo libro, tutt’ora in lavorazione, che tratta delle curiosità del nostro territorio visto più da vicino con immagini dei particolari ritratte anche da terra. Alla Galleria delle arti, una riflessione attorno a tre artisti: Burri Leoncillo e Nuvolo, legati da una terra di origine: l’Umbria, e da un territorio di formazione come L’Alta Valle del Tevere, la “Valle Museo”, che per tutti e tre ha rappresentato uno snodo decisivo per lo sviluppo dei loro percorsi. Esposizione a cura di Lorenzo Fiorucci.