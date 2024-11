Fiere San Florido Città di Castello: un fine settimana ricco di eventi

Fiere di San Florido a Città di Castello: un fine settimana ricco di eventi

Fiere di San Florido – Dal 15 al 17 novembre 2024, Città di Castello ospiterà le tradizionali Fiere di San Florido nel suo centro storico, un evento che unisce tradizione, commercio e cultura, consolidandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di circa 230 espositori che animeranno le piazze e le vie principali della città, sia all’interno che all’esterno delle mura urbiche.

Le Fiere di San Florido si svolgeranno in un ampio percorso che si estenderà su diverse zone del centro storico, tra cui via XI Settembre, piazza Raffaello Sanzio, via Angeloni, piazza Matteotti, corso Vittorio Emanuele, piazza Fanti, corso Cavour, e altre aree circostanti. Gli espositori offriranno una vasta gamma di prodotti, con 62 operatori di abbigliamento, 14 di accessori, 51 di alimentari, 20 di dolciumi, e 8 di biancheria e complementi d’arredo. Non mancheranno inoltre calzature, casalinghi, ferramenta, e un piccolo angolo dedicato agli animali.

Oltre ai tradizionali stand di mercato, le Fiere di San Florido includeranno due aree speciali. La prima sarà dedicata all’artigianato e ai prodotti tipici, con 15 espositori situati in piazza Gabriotti. La seconda, riservata all’animazione e ai giochi per bambini, avrà luogo in piazza Fanti, offrendo un’ulteriore opportunità di svago per le famiglie.

Il 17 novembre, giornata culminante dell’evento, vedrà un programma arricchito dall’apertura straordinaria dei negozi del centro storico e dall’edizione di novembre di Retrò, la fiera dell’antiquariato e del collezionismo che si terrà in piazza Garibaldi. Circa 100 antiquari, rigattieri, collezionisti e hobbisti esporranno i loro articoli, arricchendo ulteriormente l’offerta dell’intero fine settimana.

“Questo fine settimana rappresenta un’occasione unica per il pubblico, dai tifernati agli altotiberini, di vivere il centro storico della nostra città tra tante attività e opportunità di incontro”, ha dichiarato l’assessore al Commercio e al Turismo. L’evento assume una grande rilevanza anche in relazione alle celebrazioni dei santi patroni Florido e Amanzio, simbolo di comunità e di rinascita. “Dopo un autunno ricco di eventi, le Fiere di San Florido si pongono come un ideale trampolino di lancio verso le festività natalizie, con la programmazione del Natale in città, che quest’anno inizierà il 30 novembre”, ha aggiunto l’assessore, anticipando un calendario di eventi che si preannuncia ancora più ricco e coinvolgente.

Gli eventi delle Fiere di San Florido rappresentano un momento di forte coesione per la comunità tifernate e un’opportunità imperdibile per i visitatori di tutte le età, che potranno passeggiare tra le bancarelle e le attività culturali, immergendosi nella tradizione e nelle novità che caratterizzano la città.

In dettaglio, le aree degli espositori si disporranno come segue:

62 operatori di abbigliamento

14 di accessori

51 di alimentari

20 di dolciumi

8 di biancheria e complementi d’arredo

14 di casalinghi

11 di calzature

7 di ferramenta

1 con animali

Aree speciali di artigianato e prodotti tipici in piazza Gabriotti con 15 espositori

3 stand dell’associazionismo e scuola con l’IIS Patrizi Baldelli Cavallotti

Inoltre, l’iniziativa è anche un’importante occasione per promuovere il commercio locale e il turismo, creando un’atmosfera che unisce tradizione e modernità, celebrando il passato mentre si guarda al futuro.