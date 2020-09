Fiere di Settembre, un’edizione in piena sicurezza dall’11 al 13 settembre

Nel totale rispetto delle normative anti-Covid 19 a Umbertide si svolgeranno anche quest’anno le Fiere di Settembre, momento di condivisione per l’intera comunità cittadina e di festa in onore della Madonna della Reggia, patrona della città. Le date in cui avranno luogo le Fiere, come già anticipato, saranno venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre.

Importanti investimenti sono stati fatti sul fronte della prevenzione, con l’adozione di un piano sicurezza che rende ancora più stringete quello approvato nel mese di luglio.

Saranno predisposte colonnine e ricariche per gel disinfettanti, una cartellonistica informativa all’ingresso delle Fiere con riportate quali misure e dispositivi di protezione individuale ogni partecipante all’evento deve rispettare. Si procederà, quindi, alla sanificazione di strade e banchi.

Verrà anche messo in campo un sistema di sorveglianza diurna e notturna, nel quale gli agenti della Polizia Locale saranno coadiuvati nel monitoraggio dell’evento dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, del Comitato della Croce Rossa Italiana e da una agenzia di vigilanza privata.

Per quanto riguarda il percorso Fiere, tutti i banchi saranno distanziati e inseriti sulla fila sinistra di viale Unità d’Italia e di via Morandi (secondo la direzione viale Unità d’Italia-via Kennedy), in modo da limitare la concentrazione degli operatori e aumentare lo spazio per i visitatori. Per l’edizione di quest’anno, inoltre, è sospesa l’organizzazione di eventi collaterali (artistici e musicali) che possano creare assembramenti e sono state adottate nuove regole per il consumo e la somministrazione di prodotti alimentari.

“E’ stato redatto un piano, al quale si aggiungeranno ulteriori provvedimenti, per rendere le Fiere un appuntamento sicuro per la nostra comunità e per l’intera filiera del commercio ambulante – dichiara il sindaco Luca Carizia – Un ringraziamento va a tutti i soggetti che con grande sinergia si sono spesi e si stanno spendendo per fare delle Fiere un momento di condivisione nel massimo rispetto delle norme anti-contagio”.

“Saranno delle Fiere particolari per lo sviluppo di un comparto che non può permettersi un altro lockdown – afferma la vicesindaco con delega al Commercio, Annalisa Mierla – Le Fiere di quest’anno sono frutto di un grande lavoro di squadra incentrato sulla sicurezza e di una attenta valutazione che l’Amministrazione Comunale ha messo in atto con associazioni di volontariato come il Gruppo Comunale di Protezione Civile e il Comitato della Croce Rossa Italiana, alle quali va il nostro ringraziamento, e le associazioni di categoria, nello specifico Confcommercio Umbertide e Confesercenti ambulanti Umbria. Sono stati anticipati i tempi per la presentazione delle richieste di partecipazione rivolte a commercianti itineranti e associazioni locali per posteggi e stand al 10 agosto per poter elaborare un piano preciso e dettagliato, in grado di tutelare i nostri concittadini, i visitatori che vorranno partecipare e le esigenze del settore del commercio ambulante”.