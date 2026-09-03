Fiere di settembre, Umbertide pronta a tre giorni di festa

Dal 4 al 6 settembre 140 banchi, 31 stand e tanti spettacoli

📌 FLASH NEWS – Umbertide si prepara alle Fiere di settembre 2026: dal 4 al 6 settembre oltre un chilometro e mezzo di percorso con 140 banchi e 31 stand. In programma prodotti tipici, artigianato, spettacoli e animazione per famiglie.

Le Fiere di settembre 2026 tornano a Umbertide da venerdì 4 a domenica 6 settembre con 140 banchi, 31 stand, spazi dedicati all’artigianato e ai prodotti agroalimentari, street food, associazioni e un programma di spettacoli rivolto a pubblici di diverse età. La manifestazione si svilupperà per oltre un chilometro e mezzo lungo il tradizionale itinerario tra via Unità d’Italia, piazza Carlo Marx, via Tusicum e via Morandi. L’inaugurazione è fissata per venerdì alle ore 9, in fondo a viale Unità d’Italia, nella zona della stazione. L’appuntamento è legato alle celebrazioni per la patrona della città, la Beata Vergine Maria della Reggia, che ricorrono l’8 settembre.

Banchi, prodotti tipici e artigianato

L’edizione 2026 conferma la disposizione dei posteggi su un’unica fila, scelta adottata per agevolare il passaggio del pubblico. Per gli espositori saranno utilizzate strutture moderne in sostituzione dei precedenti stand in lamiera. Le aree tematiche ospiteranno street food, produzioni agroalimentari e artigianato di qualità, insieme agli spazi destinati alle associazioni locali. Sono attesi anche operatori provenienti da altre regioni con specialità come cannoli siciliani, pane pugliese e mozzarella di bufala campana. Il vicesindaco con delega al Commercio Annalisa Mierla sottolinea il valore economico e promozionale dell’iniziativa: «Le Fiere di settembre sono un evento molto particolare perché non sono soltanto un appuntamento commerciale, ma rappresentano una vera e propria occasione di promozione del territorio». Secondo Mierla, l’investimento dell’Amministrazione è finalizzato anche a sostenere commercio ambulante e attività fisse, valorizzando contemporaneamente artisti e realtà locali.

Blind tra gli ospiti della prima serata

La direzione artistica torna dopo nove anni a Michael Zurino, che ha costruito un programma tra musica, danza, teatro, sport e intrattenimento, privilegiando artisti, associazioni e scuole del territorio. Uno degli appuntamenti principali è previsto venerdì 4 settembre alle ore 20, quando salirà sul palco Blind, conosciuto dal pubblico per le partecipazioni a X Factor e Sanremo Giovani, insieme a Shark34 e Lil Shooter. Artist Academy sarà presente con Valeria Cordelli e altre allieve della scuola diretta da Zurino. Sabato e domenica arriverà inoltre Dodo Trampoliere, con esibizioni da giocoliere e mangiafuoco. «È un programma che vuole essere, semplicemente, una festa per tutti: per chi vive Umbertide, per chi torna in città durante le Fiere e per chi vorrà venirci a trovare», afferma Michael Zurino.

Animazione dedicata anche ai bambini

Una parte del programma è stata pensata espressamente per bambini e famiglie. Lungo il percorso saranno presenti anche le mascotte di Mira e Zoey, due protagoniste del film d’animazione KPop Demon Hunters appartenenti al gruppo Huntrix.

Sono previste inoltre nuove installazioni all’ingresso della manifestazione e ulteriori attività di animazione. Il presidente di Confcommercio Umbertide Amedeo Fiorucci evidenzia soprattutto l’opportunità rappresentata dalle Fiere per gli ambulanti, mentre Emiliano Bernardi, presidente dell’associazione “Vivi Umbertide le Vie del Commercio”, sottolinea le ricadute dell’appuntamento sulle attività presenti lungo le strade coinvolte.

Sicurezza e viabilità durante le Fiere

Sul piano organizzativo sarà impegnata la Polizia Locale di Umbertide, affiancata dalle altre Forze di Polizia e dalla Guardia di Finanza. Il comandante della Polizia Locale, maggiore Gabriele Tacchia, ha spiegato che i controlli riguarderanno sia la viabilità e la sicurezza sia la regolarità degli operatori commerciali presenti. La manifestazione riunirà così per tre giorni commercio, artigianato, prodotti tipici, associazioni e spettacolo, mantenendo il legame con una delle ricorrenze tradizionali più sentite dalla comunità di Umbertide.