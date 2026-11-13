Famiglie e visitatori protagonisti a Città di Castello

📌 FLASH NEWS – Nonostante pioggia, freddo e allerta meteo arancione, le Fiere di San Florido confermano il loro forte richiamo a Città di Castello. Famiglie, cittadini e visitatori hanno animato il centro urbano, premiando una tradizione profondamente radicata e sostenendo il lavoro degli ambulanti

Città di Castello, 16 11 2026 – Le Fiere di San Florido hanno confermato anche nel 2026 il loro ruolo di appuntamento simbolo per la comunità di Città di Castello. Le condizioni meteorologiche sfavorevoli non hanno impedito a cittadini e famiglie di affollare le aree interessate dalla manifestazione durante il fine settimana, mantenendo viva una tradizione che da anni rappresenta uno degli eventi più sentiti del territorio. La rassegna commerciale si è svolta in un contesto caratterizzato da pioggia e temperature rigide, elementi che hanno accompagnato soprattutto l’apertura dell’iniziativa. Nonostante le difficoltà, l’affluenza registrata tra i banchi ha evidenziato il forte legame che unisce la popolazione a questo appuntamento storico.

Secondo l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, la manifestazione ha offerto un’immagine significativa della partecipazione cittadina. Durante le giornate di sabato e domenica, numerose famiglie con bambini e tanti residenti hanno scelto di trascorrere alcune ore tra le bancarelle, confermando il valore sociale dell’evento. Le Fiere di San Florido si configurano infatti come un momento di aggregazione capace di mettere insieme generazioni diverse, favorendo incontri e occasioni di socialità. Un elemento che, anno dopo anno, contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza della comunità e il rapporto con le tradizioni locali.

Uno degli aspetti maggiormente apprezzati è stato ancora una volta il percorso della manifestazione. La collocazione delle fiere nelle aree prossime alle mura urbane ha consentito ai visitatori di attraversare il centro cittadino e di vivere da vicino i luoghi più rappresentativi della città. Le vie e le piazze principali si sono trasformate in punti di incontro, offrendo l’opportunità di coniugare la visita ai banchi con la scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio. Una formula consolidata che continua a riscuotere consenso tra residenti e visitatori.

Particolare attenzione è stata rivolta agli operatori commerciali che hanno garantito la propria presenza nonostante le condizioni meteorologiche avverse e l’allerta meteo arancione che ha interessato la giornata inaugurale di venerdì. L’amministrazione comunale ha espresso gratitudine agli ambulanti che hanno scelto di partecipare, contribuendo alla riuscita della manifestazione in una situazione complessa. Analogo riconoscimento è stato rivolto ai dipendenti dell’Ufficio Commercio e agli agenti della Polizia Locale, impegnati nello svolgimento delle attività organizzative e di controllo durante tutta la durata dell’evento.

La risposta del pubblico e la presenza degli operatori hanno così consentito alle Fiere di San Florido di rinnovare anche quest’anno una tradizione profondamente radicata nella storia e nell’identità di Città di Castello, confermandone il valore sociale, culturale e aggregativo, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello.