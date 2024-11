Fiere di San Florido, successo al debutto nel centro storico

Le Fiere di San Florido hanno preso il via questa mattina nel centro storico di Città di Castello, attirando i primi visitatori tra circa 230 banchi allestiti. Gli stand, aperti fino a domenica 17 novembre, offrono una vasta selezione di prodotti: abbigliamento, accessori, alimentari, dolciumi, articoli per la casa, calzature e ferramenta. Non mancano spazi dedicati ad artigiani, associazioni, scuole, produttori agricoli e hobbisti.

Due aree tematiche arricchiscono l’evento: piazza Gabriotti ospita 15 espositori con prodotti artigianali e tipici, mentre piazza Fanti è dedicata all’animazione e ai giochi per bambini. Il percorso degli stand si snoda tra le principali vie e piazze, tra cui via XI Settembre, piazza Matteotti, corso Cavour e viale Europa. È stato previsto un parcheggio per i visitatori in aree come il parcheggio dello stadio Bernicchi e via della Barca.

Sin dalle prime ore, molti cittadini hanno approfittato dell’evento per esplorare le novità proposte, sotto la sorveglianza della Polizia Locale, attiva per garantire il regolare svolgimento delle attività e verificare la conformità degli allestimenti. Presenti anche le forze dell’ordine, i volontari della Protezione Civile e il personale del Comune.

La partecipazione mattutina, limitata dagli impegni lavorativi e scolastici, è cresciuta nel pomeriggio, favorita da una giornata di sole. L’area vicino all’Ufficio Elettorale in via XI Settembre è stata riservata ai cittadini che necessitano di duplicati della tessera elettorale in vista delle consultazioni regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre.

La giornata di domenica 17 novembre promette un’ulteriore crescita di pubblico grazie all’arrivo di oltre 100 espositori per l’edizione mensile di Retrò in piazza Garibaldi. Antiquari, rigattieri e collezionisti offriranno articoli unici e di pregio. Anche i negozi del centro storico apriranno straordinariamente, ampliando l’offerta per lo shopping natalizio.

La manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per i cittadini e i visitatori, che possono immergersi in un’atmosfera vivace e ricca di opportunità.