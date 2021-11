Fiere di San Florido e Retrò, le modifiche a traffico e sosta

Fiere di San Florido e Retrò: le modifiche a traffico e sosta nel centro storico da venerdì 19 a domenica 21 novembre. Ordinanza numero 206 (pubblicata ad albo pretorio on line) del dirigente comandante della Polizia Municipale, Joselito Orlando.

Fonte: Comune di Città di Castello

Dalle ore 06,00 del 19/11/2021 alle ore 24,00 del 21/11/2021 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia e ripristino dei luoghi nelle sottoelencate strade del capoluogo sono interdette la circolazione la sosta e la fermata veicolare, compresi autorizzati ad eccetto dei veicoli degli operatori commerciali diretti ai posti loro assegnati nelle seguenti Vie o Piazze: – Piazza Matteotti, Largo Gildoni, Piazza Fanti, Corso Cavour, Piazza Gabriotti, Viale N. Sauro nel tratto compreso tra Via Sant’Andrea e l’incrocio con Via XI Settembre, Viale Europa nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale N. Sauro e l’ingresso all’area servizio IP, Via M. Angeloni nel tratto compreso tra P.zza Matteotti e P.zza Magherini Graziani, Via XI Settembre nel tratto compreso tra l’incrocio con A. Diaz e Via M. Angeloni, Via della Barca nel tratto compreso tra l’ingresso al parcheggio e Viale Europa.

E’, inoltre, previsto il doppio senso di circolazione su Via della Pendinella. Dalle ore 06,00 del 19/11/2021 alle ore 24,00 del 21/11/2021 viene istituito il senso unico in Via N. Sauro nel tratto compreso tra l’intersezione con Via S. Andrea e l’area di servizio Q8 in direzione del parcheggio Ferri. Dalle ore 14,00 del 18/11/2021 alle ore 12,00 del 22/11/2021 è istituito divieto di circolazione e sosta su Via XI Settembre per consentire l’esecuzione del piano di sicurezza fiere, che comporta la rimozione di alcune fioriere – dissuasori stradali in cemento che dovranno essere poste a chiusura delle traverse di Via XI Settembre e Via Angeloni.

Dalle ore 06,00 del 19/11/2021 alle ore 24,00 del 21/11/2021 è istituito divieto di sosta sul Parcheggio di Via N. Sauro (lato giardino Santa Veronica). Dalle ore 06,00 del 19/11/2021 alle ore 24,00 del 21/11/2021 è istituito divieto di sosta nel parcheggio antistante lo stadio comunale tratto che va dall’ingresso principale all’antistadio.

E’ disposto divieto di fermata nel tratto di Via XI Settembre compreso fra Via Sauro e Via Dei Conti. E’ istituito in Via Diaz, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via A. Zampini – Via XI Settembre e l’intersezione con Via Moncenisio – Via Buozzi, senso unico di marcia in direzione del predetto incrocio con sosta consentita sul lato sinistro ai soli residenti e portatori di Handicap. E’ istituito divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato sinistro di Via Bartali. E’ istituito divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati nell’area della fiera in Via A. Zampini, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via della Barca e l’intersezione con Via Sauro – Via Diaz.

E’ istituito Divieto di Sosta e fermata ambo i lati in Via N. Sauro nel tratto compreso tra Via Marchesani e Via S. Andrea. Dalle ore 06,00 del 15/11/2021 alle ore 20,00 del 23/11/2021 è istituito divieto di sosta sul parcheggio di Via della Barca. I residenti nel complesso edilizio di Via N. Sauro, area ex-Bacchi, potranno raggiungere le proprie abitazioni provenendo da Via A. Zampini ed uscire da Via Diaz usando sempre la massima cautela.

Per i residenti in Via delle Giulianelle, Via Campo dei Fiori e strade limitrofe l’accesso avverrà da Via S. Bartolomeo ed il passaggio prospiciente l’edificio che ospita il Liceo Classico, mentre il deflusso potrà avvenire per le stesse Vie e per Via Dei Conti con direzione Via Diaz.

E’ ammesso il transito ai soli autorizzati e mezzi in urgenza ed emergenza in Via dei Lanari, Via Albizzini, Via del Popolo, Via Plinio il Giovane, Via Marchesani; a tale scopo, le occupazioni degli operatori commerciali dovranno consentire in ogni caso lo spazio necessario al loro transito, secondo le dimensioni previste dal C.d.S. e suo regolamento.