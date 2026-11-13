Fiere di San Florido, 200 espositori circa in centro storico

Ultimo weekend del Salone del Tartufo e divieti per le fiere

📌 FLASH NEWS – Aperte a Città di Castello le Fiere di San Florido con circa 200 espositori fino a domenica 15 novembre. Sabato e domenica, a Palazzo Bufalini il finale del Salone del Tartufo Bianco Pregiato. Cambia la viabilità del centro.

Le Fiere di San Florido si sono aperte venerdì 13 novembre 2026 nel centro storico di Città di Castello. Fino a domenica 15 novembre sono attesi circa 200 espositori lungo il percorso che si sviluppa dentro e fuori le mura. La pioggia ha rallentato l’allestimento, ma già in mattinata diversi tifernati hanno visitato i banchi e i punti ristoro. Il completamento delle postazioni è previsto tra il pomeriggio di venerdì e la mattinata di sabato.

Il percorso dei banchi e l’artigianato in piazza Gabriotti

Gli ambulanti propongono abbigliamento, accessori, calzature, biancheria, casalinghi, alimentari e dolciumi. Lungo l’itinerario espongono anche artigiani, hobbisti, produttori agricoli e associazioni di volontariato e promozione sociale.

Il percorso passa per via XI Settembre, piazza Sanzio, via Angeloni, largo Gildoni, piazza Matteotti, corso Vittorio Emanuele, piazza Fanti, corso Cavour e piazza Gabriotti. Prosegue lungo viale Sauro, nell’area degli ex campi da tennis a ridosso delle mura di San Giacomo, in largo Santa Veronica, viale Diaz e via della Barca con il parcheggio adiacente. Le postazioni raggiungono anche il parcheggio dello stadio comunale Corrado Bernicchi e viale Europa, fino all’area di servizio.

Piazza Gabriotti è riservata all’artigianato e ai prodotti tipici. La disposizione dei banchi è stata concordata con la Curia vescovile di Città di Castello per mantenere accessibile la Cattedrale in occasione della solenne celebrazione eucaristica in onore dei patroni Florido e Amanzio.

A Palazzo Bufalini il finale del Salone del Tartufo

Per la prima volta le fiere patronali coincidono con il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. La 46ª edizione si concluderà a Palazzo Bufalini nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 novembre.

Viabilità, divieti e parcheggi fino a lunedì

L’ordinanza della Polizia locale vieta il transito e la fermata dei veicoli a motore nelle aree dei banchi fino all’1 di lunedì 16 novembre e comunque fino alla conclusione delle operazioni di pulizia e ripristino. Sono esclusi dal divieto i mezzi degli espositori e quelli in urgenza o emergenza. Le limitazioni interessano piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Costa, piazza Fanti, corso Cavour, piazza Gabriotti, il parcheggio di viale Sauro sul lato del giardino Santa Veronica e tratti di viale Sauro, viale Europa, via Angeloni, via XI Settembre, viale Diaz e via della Barca.

In corso Vittorio Emanuele il divieto di transito e sosta resta in vigore fino alla mezzanotte di domenica. Residenti e autorizzati potranno percorrere via Marconi fino a via Borgo di Sotto e via del Monte. In viale Sauro, nello stesso arco di tempo, si circola a senso unico da via Sant’Andrea verso via Marchesani, con le deroghe previste dall’ordinanza. In via XI Settembre il divieto di transito e fermata per le operazioni legate al piano di sicurezza si estende fino alle 12 di lunedì 16 novembre.

Nel parcheggio di via della Barca è vietata la sosta ad autocarri, autoarticolati e autotreni fino alla mezzanotte di domenica. Nel parcheggio di viale Europa davanti allo stadio, dall’ingresso principale all’antistadio, la fermata è vietata fino alla mezzanotte di lunedì 16 novembre. Sul lato di via Bartali adiacente al ciclodromo il divieto di fermata scade alla mezzanotte di domenica.

Gli accessi per i residenti

Fino alla mezzanotte di domenica, i residenti di via Campo dei Fiori e delle vie vicine possono entrare da via San Giorgio e uscire da via dei Conti e pomerio San Girolamo. Per le traverse a destra di via XI Settembre il percorso passa da via Zampini, via XI Settembre, pomerio San Girolamo, via del Vingone, porta Sant’Andrea e via della Fraternita. Per il complesso ex Bacchi di viale Sauro si entra da viale Zampini e si esce verso porta Sant’Andrea passando per via XI Settembre, pomerio San Girolamo e via del Vingone.

Per agevolare questi accessi, via delle Grazie è a senso unico verso via del Gonfaloniere nel tratto da via dei Vitelli. In via Sant’Andrea, tra pomerio San Girolamo e via Sant’Angelo, sono previsti il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato a vista. In via dei Lanari, via degli Albizzini, via del Popolo, via Plinio il Giovane e via Marchesani la Polizia locale ammetterà al transito soltanto i veicoli autorizzati e quelli in urgenza o emergenza.