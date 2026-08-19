Fiere di San Bartolomeo, la Chianina torna protagonista 2026

Mostra zootecnica al parco Langer con più di 30 capi in gara

📌 FLASH NEWS – Fiere di San Bartolomeo, il 22 e 23 agosto al parco Langer torna la Mostra Zootecnica. Oltre 30 Chianine in gara, animali, reparti speciali, trattori e attività per bambini. Domenica alle 10.30 l’inaugurazione ufficiale 2026!

Gli animali tornano protagonisti delle Fiere di San Bartolomeo a Città di Castello. Sabato 22 e domenica 23 agosto il parco comunale Alexander Langer ospiterà la tradizionale Mostra Zootecnica, che per l’edizione 2026 proporrà una vasta presenza di bovini, ovini, caprini, avicoli ed equini, insieme a produttori, mezzi agricoli, reparti specializzati delle forze dell’ordine e del soccorso e attività dedicate ai bambini.

Al centro della manifestazione ci sarà la Mostra regionale della Chianina, con oltre 30 esemplari chiamati a confrontarsi nel campo gara appositamente predisposto. Torneranno quindi le competizioni di razza, affiancate da un programma che punta a valorizzare allevamento, agricoltura, tradizioni e rapporto con il territorio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Città di Castello, gli allevatori del territorio e della regione, l’Associazione Allevatori dell’Umbria e delle Marche e l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne.

Oltre 30 Chianine nella mostra regionale

La Chianina avrà un ruolo centrale nelle due giornate. La manifestazione vuole rendere omaggio anche al peso dell’Umbria in questo settore dell’allevamento: secondo i dati riportati dagli organizzatori, la regione conta 450 aziende e 13mila capi ed è la prima in Italia per questa tipologia di allevamento.

Nel campo gara saranno presenti oltre 30 esemplari selezionati.

Il programma agonistico inizierà sabato 22 agosto alle ore 17.30, quando i bovini partecipanti saranno suddivisi nelle rispettive categorie dal giudice designato dall’ANABIC.

La fase conclusiva è prevista domenica 23 agosto. A partire dalle ore 9.30 si terrà la finale tra i migliori capi selezionati, seguita dalle premiazioni dei campioni.

Ovini, caprini, cavalli e trattori al parco Langer

La Mostra Zootecnica non sarà dedicata esclusivamente ai bovini. Nel parco Alexander Langer saranno presenti anche ovini, caprini, avicoli ed equini, offrendo ai visitatori una rappresentazione più ampia del mondo dell’allevamento.

Spazio anche all’agricoltura e alla meccanizzazione. I trattori saranno presentati dal Club Landini d’Epoca Alto Tevere, contribuendo a creare un collegamento tra il mondo produttivo contemporaneo e la storia della meccanizzazione agricola.

La manifestazione comprenderà inoltre una vetrina dedicata ai produttori locali.

Nel parco e nel vicino parcheggio di piazzale Ferri saranno presenti anche hobbisti, commercianti di animali e operatori con prodotti collegati al settore.

Reparti speciali e unità cinofile in mostra

Dopo l’esperienza dell’anno precedente, torneranno anche i reparti specializzati delle forze dell’ordine e del soccorso.

Saranno presenti le unità cinofile e di protezione ambientale dei Carabinieri, i Carabinieri per la Tutela della Biodiversità, i Carabinieri Forestali con due cavalli, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

Alle attività istituzionali si aggiungerà la presenza dell’Associazione Cinofila Lupi dell’Umbria, impegnata con proprie dimostrazioni di addestramento.

Per entrambe le giornate i visitatori potranno osservare da vicino le capacità dei cani utilizzati dai reparti specializzati e conoscere le attività svolte dai diversi corpi.

Dimostrazioni e attività laboratoriali saranno organizzate in una specifica area del parco Alexander Langer.

Fattoria di Dora e battesimo del pony per i bambini

Una parte importante del programma sarà dedicata alle famiglie e, in particolare, ai visitatori più piccoli.

La Fattoria di Dora proporrà uno spazio con laboratori e attrazioni attraverso il quale bambini e genitori potranno avvicinarsi agli animali e partecipare insieme alle attività.

Tra le iniziative previste figura anche il battesimo del pony, pensato per consentire ai bambini un contatto diretto con il mondo equestre.

La componente didattica e ricreativa si inserisce nel più ampio programma della Mostra Zootecnica, che punta a raccontare il mondo rurale attraverso animali, allevatori, produttori e attività rivolte a diverse fasce di pubblico.

I Balestrieri riportano il Rinascimento nel parco

La manifestazione offrirà anche un collegamento con la storia di Città di Castello. La Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello proporrà un viaggio nell’epoca rinascimentale, aggiungendo al programma zootecnico una componente legata alle tradizioni cittadine.

Anche la gastronomia avrà un proprio spazio con la Società rionale Madonna del Latte, che sarà presente con uno stand dedicato ai sapori della tradizione.

Sabato sera, alle ore 20.30, è prevista la cena dell’allevatore, accompagnata da un concerto di musica country.

Domenica mattina sarà invece protagonista la Pro loco di Piosina, che accoglierà i visitatori con musica, cantucci e vin santo.

La fiera delle merci torna nel centro storico

Alla Mostra Zootecnica sarà abbinata la tradizionale fiera delle merci, che nell’edizione 2026 si svolgerà esclusivamente sabato 22 e domenica 23 agosto.

La novità riguarda la collocazione. Gli espositori saranno concentrati interamente nel centro storico, tra piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, con un ritorno alla configurazione del passato della manifestazione.

Saranno presenti 40 espositori con prodotti alimentari, abbigliamento, calzature, accessori e casalinghi.

La scelta consentirà ai visitatori di unire la visita alla fiera a una passeggiata tra alcuni dei principali monumenti e palazzi del centro storico di Città di Castello.

Domenica alle 10.30 l’inaugurazione ufficiale

La cerimonia ufficiale di inaugurazione delle Fiere di San Bartolomeo 2026 si svolgerà domenica 23 agosto alle ore 10.30 all’interno del parco Alexander Langer.

All’appuntamento prenderanno parte le autorità civili, religiose e militari della città.

La cerimonia sarà accompagnata da una sfilata della Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, inserita nel programma delle iniziative legate alla tradizione.

L’inaugurazione si svolgerà mentre nel parco sarà già in corso la giornata conclusiva della Mostra regionale della Chianina, con le finali previste a partire dalle 9.30.

Cambiano traffico e sosta per la manifestazione

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle Fiere, il comando della Polizia Locale ha predisposto modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nell’area del parco Langer e nel centro storico, mantenendo le eccezioni previste per i mezzi impegnati nelle urgenze e nelle emergenze.

Dalle ore 6 di venerdì 21 agosto alle ore 24 di domenica 23 agosto saranno vietati transito e sosta in piazzale Ferri, nelle aree di parcheggio sul lato destro rispetto all’ingresso del parco, nella zona autobus, e nell’area a sinistra dell’ingresso secondario.

Dalle ore 6 di sabato alle 24 di domenica sarà inoltre predisposta un’area di sosta riservata alle ambulanze nel primo tratto del parcheggio di piazzale Ferri, sul lato destro verso via Sauro.

Divieti anche nelle piazze del centro

Ulteriori modifiche riguarderanno il cuore di Città di Castello, dove sarà ospitata la fiera delle merci.

Dalle ore 6 di sabato 22 agosto alle ore 24 di domenica 23 agosto, transito e sosta saranno vietati a tutti i veicoli a motore, compresi quelli autorizzati, in piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Gabriotti e piazza Fanti.

Il divieto interesserà anche corso Vittorio Emanuele da mercoledì 19 a sabato 22 agosto nelle fasce orarie comprese tra le 10 e le 13 e tra le 16.30 e le 19.30.

Tra animali, gare di razza, agricoltura, reparti speciali, iniziative per bambini, tradizioni e fiera delle merci, le Fiere di San Bartolomeo torneranno così ad animare per due giornate il parco Alexander Langer e il centro storico di Città di Castello.