Fiat Panda precipita in scarpata lungo la E45, muore il conducente

Umbertide, auto fuori strada lungo la strada statale 3Bis

Tragico incidente stradale nella tarda serata di domenica 14 settembre lungo la strada statale 3Bis, in località Borgo Baraglia di Umbertide, in provincia di Perugia. Erano le 23:04 quando una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, è uscita di carreggiata finendo nella scarpata che costeggia il tratto viario.

A bordo del veicolo si trovava un uomo, unico occupante, che ha perso la vita a causa del violento impatto. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, per il conducente non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 di Umbertide, giunto sul luogo dell’incidente, ha potuto soltanto constatarne il decesso.

L’allarme è stato raccolto dai Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, che hanno immediatamente raggiunto la zona interessata. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e il mezzo, scongiurando ulteriori rischi derivanti dalla posizione instabile dell’auto dopo la caduta nella scarpata. Le operazioni di recupero si sono protratte fino al completo ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri delle stazioni di Umbertide e Città di Castello, ai quali spetta il compito di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Saranno i rilievi effettuati a chiarire le circostanze che hanno portato l’auto a perdere aderenza e a uscire di strada. Non si esclude che possano avere inciso fattori legati alla velocità, a una distrazione o a condizioni improvvise della carreggiata, ma ogni ipotesi è ancora al vaglio degli investigatori.

La strada statale 3Bis, che attraversa l’Alta Valle del Tevere, è una delle arterie principali di collegamento tra Città di Castello, Umbertide e Perugia. Il tratto interessato dall’incidente è stato temporaneamente limitato al traffico durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, con inevitabili disagi per la circolazione notturna.