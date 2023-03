Fiamme in abitazione a Città di Castello, anziano in ospedale

Un uomo di 80 anni è rimasto ustionato e intossicato in seguito a un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento, a Città di Castello, in via Mario Angeloni. L’allarme è stato dato poco dopo le quindici di mercoledì. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia.

L’anziano si era rifugiato in bagno, in un punto lontano dal punto d’innesco dell’incendio, localizzabile, a quanto sembra, in sala oppure in camera da letto. Dopo essere stato soccorso e portato all’esterno dell’abitazione, è stato preso in carico dai sanitari del 118.

Le sue condizioni al momento sono gravi. Per questo, intorno alle 17, si è deciso il trasferimento a Ravenna. Intanto, i vigili del fuoco hanno completato lo spegnimento dell’ultimo focolaio e bonificato l’abitazione, l’unica ala dell’intero fabbricato dichiarata inagibile.

Sul posto anche una Volante del Commissariato di Città di Castello. I vigili del fuoco di Città di Castello stanno cercando di capire come e dove si sono sviluppate le fiamme che hanno distrutto i mobili e anneriti i muri.