Festival delle Nazioni, tre eventi a San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina e Montone

Tre eventi di grande attrattiva, in altrettanti suggestivi luoghi della Valtiberina, sono in programma nei prossimi giorni nell’ambito della rassegna primaverile del Festival delle Nazioni. Giovedì 23 marzo, a San Giustino, andrà in scena Non aveva ancora il cappello… Storia di una edizione delle Avventure di Pinocchio, un evento dedicato al pubblico delle scuole, nato dal genio creativo di Enrico Paci – in scena anche come attore – in sinergia con le musiche di Tarek Komin e la danza di Cecilia Perioli. Seguirà venerdì 24 marzo, a Monte Santa Maria Tiberina, il concerto del Duo Philocaly composto dal soprano Risa Minakata e dal pianista Raul Patrick Maritean, che proporrà un recital lirico con pagine di Bellini, Rossini, Respighi, Liszt, Fauré, Berg e Richard Strauss. Infine, domenica 26 marzo a Montone, l’Ensemble Suono Giallo chiuderà la kermesse con un concerto dal programma affascinante, tra classico e contemporaneo, composto da musiche di Debussy, Bach, Milhaud, Daniela Terranova e Maurizio Azzan.



Giovedì 23 marzo 2023 ore 11.00, nel Museo del Tabacco di San Giustino, andrà in scena Non aveva ancora il cappello… Storia di una edizione delle Avventure di Pinocchio, il nuovo spettacolo ideato e interpretato da Enrico Paci, con le musiche di Tarek Komin e la danza di Cecilia Perioli. La performance di teatro, musica e danza, realizzata in collaborazione con l’Archivio storico della Libreria editrice Paci La Tifernate e della Casa editrice Il Solco a.p.s. e, con l’Associazione Caratteri dal 1799 o.d.v., racconta le molteplici storie che vivono e si intrecciano dietro l’edizione di un libro, in particolare Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi , pubblicato nel 1944 dalla libreria tifernate: la storia della libreria e del suo fondatore, Giuseppe Paci; la storia del burattino di legno e la sua vicenda editoriale; la storia di come si crea un libro e come veniva realizzato in un territorio, quello dell’Alto Tevere umbro, con una ricca e florida tradizione tipografica. Lo spettacolo, realizzato appositamente per le scuole, sarà trasmesso anche in live streaming per permettere la più ampia diffusione presso i plessi scolastici del territorio. L’iniziativa artistica si avvale della collaborazione tecnica di Mauro Silvestrini e di Medem a.p.s e sarà realizzata con il patrocinio culturale della Fondazione nazionale Carlo Collodi.



Nel concerto in programma venerdì 24 marzo 2023 ore 18.30, nella splendida cornice del Castello Bourbon del Monte di Monte Santa Maria Tiberina, sarà protagonista il Duo Philocaly, finalista dell’edizione 2021 del Concorso Alberto Burri per gruppi giovanili di musica da camera. La formazione, composta dal soprano Risa Minakata e dal pianista Raul Patrick Maritean, proporrà un recital lirico con pagine di Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini, Ottorino Respighi, Franz Liszt, Gabriel Fauré, Alban Berg e Richard Strauss.



Di grande attrattiva è infine il concerto di chiusura della rassegna, in programma domenica 26 marzo 2023 ore 18.30 nella Chiesa di San Francesco di Montone. Ne sarà interprete d’eccezione l’Ensemble Suono Giallo, la formazione nata nel 2015 a Città di Castello e oggi considerata uno dei gruppi cameristici più interessanti del panorama nazionale. La compagine composta da Andrea Biagini ai flauti, Michele Bianchini ai sassofoni, Laura Mancini alle percussioni, Giacomo Piermatti al contrabbasso e Simone Nocchi al pianoforte eseguirà un programma affascinante tra classico e contemporaneo, con esecuzioni in assolo, in duo e in ensemble: Syrinx per flauto solo e La Cathédrale Engloutie per pianoforte solo di Claude Debussy; la Sarabanda dalla Partita n. 1 per violino BWV 1002 di Johann Sebastian Bach, che sarà proposta nella trascrizione per vibrafono; la Scaramoche Suite per sassofono e pianoforte di Darius Milhaud; e due pezzi contemporanei; Velature per ensemble di Daniela Terranova e Wasteland_underlife per ensemble di Maurizio Azzan.



I biglietti per tutti i concerti della rassegna primaverile sono in vendita online su www.festivalnazioni.com. I biglietti per tutti i concerti della rassegna primaverile sono in vendita online su www.vivaticket.it e nella sede del Festival delle Nazioni in via Guglielmo Marconi 8 (piano terra) a Città di Castello, aperta tutti i giorni, esclusi sabato e domenica, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Molto contenuto il costo dei titoli di accesso: intero € 5,00, ridotto under18 € 1,00. La biglietteria sul luogo del concerto aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per maggiori informazioni 075 8522823 ticket@festivalnazioni.com