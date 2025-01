Festa di San Sebastiano Umbertide: riconoscimento Polizia Locale

Festa di San Sebastiano ad Umbertide: riconoscimento alla Polizia Locale

Festa di San Sebastiano – Il 20 gennaio, il Comune di Umbertide ha celebrato come ogni anno la festa di San Sebastiano , patrono della Polizia Locale , con una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali dei Comuni dell’Alta Valle del Tevere. La giornata è stata dedicata a sottolineare l’importanza del lavoro della Polizia Locale nel garantire la sicurezza delle comunità e il benessere collettivo.

Nel pomeriggio, alle 18:00, si è svolta una messa solenne presso la Chiesa Collegiata, durante la quale il vescovo di Gubbio , monsignor Luciano Paolucci Bedini , ha officiato la funzione religiosa. Erano presenti anche Don Pietro e altre autorità religiose, nonché esponenti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, tra cui il Sindaco di Umbertide , Luca Carizia , il vicesindaco Annalisa Mierla e l’ assessore con delega alla Polizia Locale , Francesco Cenciarini . Altri rappresentanti delle forze di polizia come la Polizia Stradale di Città di Castello , la Guardia di Finanza , e la Polizia Provinciale hanno preso parte alla cerimonia, che ha visto anche la presenza della Protezione Civile .

Il sindaco Carizia ha espresso parole di gratitudine nei confronti degli agenti, sottolineando il valore della giornata come momento di riconoscimento pubblico per l’impegno dei professionisti della sicurezza. “Questa è un’occasione per dare il giusto merito alla Polizia Locale di Umbertide, che ogni giorno lavora con dedizione e coraggio a favore della nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco, ringraziando in particolare tutti coloro che lavorano quotidianamente per la sicurezza dei cittadini .

Francesco Cenciarini , l’assessore alla Polizia Locale, ha posto l’accento sul valore di questa celebrazione, che ha visto la partecipazione di rappresentanti anche degli altri Comuni dell’Alta Valle del Tevere. Cenciarini ha dichiarato che l’incontro è stato un’opportunità per rafforzare il legame tra le diverse amministrazioni e gli agenti di polizia locale, enfatizzando il lavoro di squadra che garantisce il benessere collettivo.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale, un incontro che ha favorito il dialogo e il rafforzamento delle relazioni tra le istituzioni e gli operatori della Polizia Locale . Questo di gratitudine e riconoscimento è stato un segno di apprezzamento per chi ogni giorno si impegna con coraggio, affrontando situazioni delicate e difficili per la sicurezza della collettività.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per sottolineare l’essenzialità del lavoro della Polizia Locale e per ringraziare i suoi agenti, che, con grande professionalità e sacrificio, svolgono il loro compito con impegno e passione, contribuendo in maniera fondamentale alla qualità della vita delle comunità locali.