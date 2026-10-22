Festa dell’Unità Provinciale, itinerante nell’Alto Tevere

Confronto e partecipazione nelle piazze di Città di Castello

📌 FLASH NEWS – La Festa dell’Unità Provinciale di Perugia debutta con un’edizione itinerante nell’Alto Tevere. Tre piazze coinvolte, amministratori e rappresentanti istituzionali attesi per un fine settimana dedicato a confronto pubblico, territorio, partecipazione e comunità.

Alto Tevere 23 ottobre 2026 – È tutto pronto per la partenza della Festa dell’Unità Provinciale di Perugia, che inaugura la sua “Edizione Zero” con una formula nuova e diffusa sul territorio. L’iniziativa coinvolgerà nel fine settimana borghi e piazze dell’Alto Tevere, trasformandoli in luoghi di incontro, confronto politico e partecipazione civica. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra il Partito Democratico e le comunità locali. Lo slogan scelto, “Tre piazze, una grande festa”, sintetizza la volontà di portare il dibattito pubblico direttamente nei centri del territorio, favorendo il dialogo tra cittadini, amministratori e rappresentanti istituzionali. La manifestazione punterà l’attenzione su alcune delle questioni considerate prioritarie per l’area umbra. Tra gli argomenti che saranno affrontati figurano la sanità pubblica, le prospettive del lavoro, la valorizzazione dei borghi, l’utilizzo delle risorse europee e le politiche legate alla coesione sociale. L’intenzione degli organizzatori è quella di creare occasioni di ascolto e approfondimento, favorendo un confronto diretto sui temi che incidono maggiormente sulla vita quotidiana delle comunità locali. Secondo quanto evidenziato dalla segreteria provinciale, l’evento rappresenta anche un momento di partecipazione collettiva costruito grazie all’impegno dei volontari, dei circoli e delle realtà territoriali che hanno collaborato alla preparazione dell’iniziativa.

Numerosi gli ospiti che interverranno nelle diverse tappe del programma. Tra le presenze annunciate figurano gli europarlamentari Nicola Zingaretti, Camilla Laureti e Matteo Ricci. Prevista inoltre la partecipazione di rappresentanti della Regione Umbria, tra cui Sarah Bistocchi, Cristian Betti e Letizia Michelini. In rappresentanza della Provincia di Perugia saranno presenti Massimiliano Presciutti e Francesca Pasquino. Accanto agli esponenti istituzionali prenderanno parte all’iniziativa amministratori locali, segretari territoriali e dirigenti del Partito Democratico, insieme ai componenti della segreteria provinciale guidata da Lodovico Baldini. Attesa anche la presenza del segretario regionale del Partito Democratico dell’Umbria, Damiano Bernardini.

L’“Edizione Zero” della Festa dell’Unità Provinciale di Perugia si presenta come un esperimento organizzativo che punta sulla diffusione territoriale e sulla vicinanza ai cittadini. L’Alto Tevere diventerà così il centro di una serie di incontri pensati per valorizzare il confronto democratico e favorire la partecipazione.

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