Festa del bosco, Montone celebra tre giorni di eventi

Il borgo umbro accoglie visitatori tra eventi e sapori

📌 FLASH NEWS – Festa del bosco protagonista a Montone con tre giorni dedicati ai sapori dell’autunno, spettacoli itineranti, musica, gastronomia e iniziative all’aria aperta. Fino a domenica il borgo accoglie visitatori tra mercati, cultura, tradizioni e show

Montone, 30 10 2026 – La 42esima Festa del bosco ha aperto ufficialmente i battenti a Montone, trasformando il borgo dell’Alta Valle del Tevere in un punto di riferimento per gli appassionati delle tradizioni autunnali, dell’enogastronomia e degli eventi culturali. La manifestazione proseguirà fino a domenica primo novembre, proponendo un ricco calendario di appuntamenti distribuiti tra le vie del centro storico, le piazze, le botteghe e gli spazi culturali del paese.

A inaugurare l’evento sono stati il sindaco Mirco Rinaldi, gli assessori comunali David Gonfia e Sara Volpi, l’assessora regionale al Turismo Simona Meloni, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi, la consigliera regionale Letizia Michelini, la deputata Emma Pavanelli e il consigliere provinciale Gianluca Moscioni.

Il cuore della manifestazione è la tradizionale mostra mercato dedicata ai prodotti del bosco e del sottobosco. Per l’intero fine settimana residenti e visitatori possono percorrere le strade del borgo alla scoperta delle eccellenze stagionali e delle produzioni del territorio. Le botteghe e le cantine del centro storico ospitano espositori e produttori, offrendo un percorso che valorizza le tipicità umbre legate all’autunno. L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione e richiama ogni anno numerosi visitatori interessati alle specialità gastronomiche e alle lavorazioni artigianali. L’obiettivo dell’evento è promuovere il territorio attraverso le sue risorse naturali, culturali ed enogastronomiche, creando allo stesso tempo occasioni di incontro e di scoperta del patrimonio locale.

Tra gli appuntamenti più suggestivi figura la presenza del funambolo Nazzareno Marcantonini, protagonista della traversata denominata “Nei cieli di Montone”. L’artista percorrerà una fune sospesa tra i palazzi del centro storico, regalando al pubblico uno spettacolo di forte impatto visivo. Le esibizioni sono previste nella giornata di sabato in due diversi momenti, dalle 14 alle 15 e dalle 17.30, mentre domenica torneranno alle 11 e alle 17.30. La performance rappresenta uno degli eventi simbolo dell’edizione 2026 e si inserisce in un programma che punta a coniugare tradizione, spettacolo e valorizzazione del contesto urbano.

Durante la manifestazione le taverne dei rioni restano aperte sia a pranzo sia a cena. I visitatori possono così degustare piatti della cucina locale e ricette ispirate ai prodotti tipici della stagione. La proposta gastronomica costituisce uno degli elementi centrali della Festa del bosco. Sapori tradizionali e ingredienti del territorio accompagnano infatti l’intero percorso dell’evento, rafforzando il legame tra cultura locale e promozione turistica. A completare l’offerta sono previste degustazioni dedicate ai vini del territorio e all’olio nuovo, occasioni pensate per valorizzare le produzioni umbre e favorire la conoscenza delle eccellenze agroalimentari.

Il cartellone dedica ampio spazio anche agli sport outdoor e alle attività a contatto con la natura. Sabato mattina è in programma la pedalata in ebike lungo l’itinerario “Anello Montone-Pieve di Saddi”. Domenica spazio invece all’escursione “A passo lento: cammino consapevole e meditativo nel bosco” e alla passeggiata a cavallo diretta verso la Rocca d’Aries. Nel programma trovano posto anche iniziative dedicate al tartufo. Tra queste figurano la ricerca guidata del prezioso fungo ipogeo, una conferenza tematica e uno showcooking che vedrà protagonisti Giuliano Martinelli e lo chef Luca Meoni.

Le vie del borgo saranno animate dalle esibizioni delle marching band. Sabato il pubblico potrà assistere agli spettacoli di Anarchia Ritmica e della Cantina del Zì Socrate. Domenica sarà invece la volta della Banda degli Onesti e della P-Funking Band. Non mancheranno appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Sabato spazio al clown Doisberto, mentre domenica Kalù proporrà uno spettacolo che unirà giocoleria, comicità e acrobazia. Alla Rocca di Braccio si svolgeranno inoltre dimostrazioni e laboratori di slackline e trickline, attività capaci di coinvolgere spettatori e partecipanti.

Tra gli appuntamenti in calendario figurano la presentazione del libro “Radici invisibili” con l’autore Cristian Beffanini e la proiezione del cortometraggio “For the Rough and the Restless” di Julius Opperman. Il Tieffeu Teatro di Figura Umbro porterà in scena “Il Bartoccio in commedia” e, nella giornata conclusiva, “I musicanti di Brema”, spettacolo che unisce narrazione e figure da tavolo. Domenica spazio anche alla musica corale con la Corale Fortebraccio e con il coro La Rondine diretto da Martina Di Gaetano. In programma inoltre il tour gratuito “Scopriamo Montone” e la proiezione del corto animato “Albertino da Montone”.

Per tutta la durata dell’evento saranno disponibili anche il Bosco Incantato al Parco delle Rimembranze, giochi ecologici, dimostrazioni di tiro con l’arco, visite al Museo di Montone e numerose esposizioni ospitate nel borgo, come riferisce il comunicato di Avi News.

A chiudere la 42esima edizione della Festa del bosco sarà lo spettacolo della P-Funking Band in piazza Fortebraccio. Un finale che accompagnerà il saluto conclusivo di una manifestazione capace ancora una volta di unire tradizioni locali, cultura, natura e valorizzazione del territorio attraverso un programma ampio e articolato.