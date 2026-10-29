Festa del bosco a Montone, sapori del territorio

Ambiente e sostenibilità al centro dell’edizione 2026

📌 FLASH NEWS – La Festa del bosco torna a Montone dal 30 ottobre al 1° novembre con tre giorni dedicati a prodotti del territorio, spettacoli, laboratori, visite guidate e iniziative per famiglie. Attesa per il concerto della Gaudats Junk Band

Montone, 29 10 2026 – Il centro storico di Montone si prepara a ospitare la 42esima edizione della Festa del bosco, manifestazione in programma da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre. Per tre giorni il borgo umbro sarà animato da una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle produzioni locali, della cultura del territorio e delle tradizioni legate al bosco e al sottobosco, come riporta il comunicato di AviNews. L’evento richiamerà migliaia di visitatori tra vicoli, piazze e spazi storici del paese. Il programma prevede spettacoli, attività culturali, laboratori, escursioni, visite guidate e momenti di intrattenimento rivolti a pubblici di tutte le età.

L’apertura ufficiale è prevista per la mattinata di venerdì 30 ottobre alle ore 11 in piazza Fortebraccio. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Mirco Rinaldi, gli assessori comunali David Gonfia e Sara Volpi, l’assessore regionale al turismo Simona Meloni e la consigliera regionale Letizia Michelini. L’avvio della manifestazione sarà però anticipato dall’apertura delle botteghe della mostra mercato. Gli spazi espositivi saranno allestiti nelle caratteristiche cantine e negli scantinati del centro storico, trasformati per l’occasione in punti di incontro tra produttori, artigiani e visitatori. Uno degli elementi centrali dell’iniziativa sarà la presenza di oltre cinquanta espositori. Nei locali storici del borgo troveranno spazio prodotti legati al mondo del bosco e del sottobosco, insieme a specialità gastronomiche e produzioni artigianali locali. I visitatori potranno conoscere da vicino proposte che spaziano dai funghi alle castagne, dai tartufi ai vini novelli, senza dimenticare altre eccellenze del territorio. La mostra mercato rappresenta da anni uno degli appuntamenti più apprezzati della manifestazione e contribuisce a valorizzare le tradizioni produttive della zona.

Tra le iniziative in programma figurano anche attività dedicate ai più piccoli. La libreria a pedali Liberbici proporrà al teatro San Fedele racconti e spettacoli di narrazione per bambini, successivamente replicati nel corso della giornata in piazza Fortebraccio. Nel pomeriggio spazio anche alla tradizione con l’esibizione degli sbandieratori di Montone lungo le vie del centro storico. In serata, invece, la Filarmonica Braccio Fortebraccio offrirà un concerto celebrativo dedicato alla giornata inaugurale.

L’edizione 2026 della Festa del bosco dedica particolare attenzione ai temi ambientali e alla sostenibilità. Il programma comprende infatti iniziative pensate per sensibilizzare il pubblico su questi argomenti, coinvolgendo adulti e bambini. Al Parco della Rimembranza sarà allestita un’area gioco tematica rivolta ai più giovani. L’obiettivo è quello di unire intrattenimento e attenzione verso l’ambiente attraverso attività educative e momenti di partecipazione.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il concerto della Gaudats Junk Band, previsto alle ore 21 in piazza Fortebraccio. Il gruppo torna a Montone dopo il successo registrato nella precedente partecipazione alla manifestazione. La particolarità della formazione consiste nell’utilizzo di strumenti costruiti con materiali recuperati e oggetti destinati allo scarto. Lo spettacolo propone reinterpretazioni di celebri brani italiani e internazionali, con il coinvolgimento diretto del pubblico durante l’esibizione.