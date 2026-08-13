Ferragosto nell’arte, Pinacoteca aperta con i grandi maestri

Raffaello, Signorelli e Nuvolo con attività per le famiglie

📌 FLASH NEWS – Ferragosto d’arte a Città di Castello: Pinacoteca Comunale aperta il 15 e 16 agosto con Raffaello, Signorelli, Nuvolo e attività per famiglie. Visitabili anche Chiostro di San Domenico ed ex Chiesa della Carità gratuitamente.

Un Ferragosto tra Raffaello, Luca Signorelli, i protagonisti dell’arte del Novecento e attività dedicate alle famiglie. La Pinacoteca Comunale di Città di Castello resterà regolarmente aperta sabato 15 e domenica 16 agosto 2026, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di trascorrere il fine settimana festivo alla scoperta delle collezioni conservate nel museo.

L’orario di apertura sarà dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 in entrambe le giornate. Il programma comprende la visita alle raccolte permanenti, alle mostre temporanee e un’attività appositamente pensata per coinvolgere i bambini e le loro famiglie.

L’offerta culturale del fine settimana sarà inoltre estesa al Chiostro di San Domenico e all’ex Chiesa della Carità, che potranno essere visitati gratuitamente il 15 e il 16 agosto dalle 17.00 alle 19.00.

Lo Stendardo di Raffaello nuovamente in Pinacoteca

Tra i principali motivi di interesse per i visitatori figura lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello, tornato recentemente nella Pinacoteca Comunale dopo un lungo e accurato intervento di restauro.

L’opera è stata sottoposta alle cure dell’Istituto Centrale per il Restauro di Roma e successivamente è stata protagonista della grande esposizione dedicata a Raffaello organizzata al Metropolitan Museum of Art di New York.

Il rientro dello Stendardo permette ora al pubblico di ammirarlo nuovamente all’interno del percorso museale tifernate. La presenza dell’opera costituisce uno degli elementi centrali dell’apertura prevista per il fine settimana di Ferragosto.

Accanto a Raffaello, il percorso della Pinacoteca offre la possibilità di incontrare opere di Luca Signorelli, Ghirlandaio e Della Robbia, insieme ai lavori di numerosi altri artisti presenti nelle raccolte.

Gli affreschi rinascimentali e la collezione del Novecento

La visita non riguarda soltanto le singole opere esposte. Il pubblico potrà infatti osservare anche i pregevoli affreschi rinascimentali del Palazzo, inseriti nel percorso culturale e artistico della struttura.

Un’altra sezione di particolare rilievo è quella dedicata al Novecento. La collezione comprende lavori riconducibili ad alcuni importanti protagonisti dell’arte italiana, tra i quali Giorgio de Chirico, Renato Guttuso, Mario Mafai e Carlo Carrà.

Il percorso permette così di attraversare periodi e linguaggi artistici differenti, dal Rinascimento alle esperienze sviluppatesi nel corso del XX secolo.

Nel programma culturale del museo trovano inoltre spazio le mostre dedicate a Nuvolo, organizzate nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita dell’artista tifernate.

La mostra temporanea Materia a costellazioni

Durante il fine settimana di Ferragosto sarà visitabile anche “Materia a costellazioni”, mostra temporanea di Eltjon Valle e Arjan Shehaj allestita nell’ala nuova della Pinacoteca.

L’esposizione seguirà gli stessi orari del museo e sarà quindi accessibile sabato 15 e domenica 16 agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

La mostra amplia ulteriormente la proposta culturale disponibile nelle due giornate, affiancandosi alle collezioni permanenti, alle opere dei grandi maestri e agli appuntamenti dedicati al centenario di Nuvolo.

Un biglietto per visitare quattro luoghi culturali

L’apertura della Pinacoteca è collegata anche alla collaborazione con la Diocesi di Città di Castello. Attraverso l’agevolazione denominata 4X1, il biglietto della Pinacoteca consentirà infatti di accedere anche ad altri tre luoghi del patrimonio culturale del territorio.

I visitatori potranno entrare al Museo Diocesano, al Campanile Cilindrico e all’Oratorio di San Crescentino di Morra, ampliando così l’itinerario oltre gli spazi della Pinacoteca Comunale.

L’iniziativa mette in relazione differenti testimonianze artistiche, storiche e religiose, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di costruire un percorso più ampio durante le giornate festive.

Caccia al dettaglio coinvolge bambini e famiglie

Particolare attenzione sarà riservata ai visitatori più piccoli. Sabato 15 e domenica 16 agosto la Pinacoteca proporrà “Caccia al dettaglio”, attività ideata da PoliedroCultura per trasformare la visita al museo in un’esperienza di osservazione e scoperta.

I bambini saranno invitati a individuare curiosità, particolari e dettagli nascosti nelle opere e negli ambienti del Palazzo. L’obiettivo è favorire un avvicinamento all’arte attraverso il gioco, coinvolgendo contemporaneamente l’intera famiglia.

I piccoli visitatori potranno quindi osservare, cercare, esplorare e scoprire gli elementi presenti lungo il percorso museale, vivendo gli spazi della Pinacoteca con una modalità differente rispetto alla visita tradizionale.

L’attività sarà disponibile durante gli orari di apertura del museo e sarà compresa nel biglietto di ingresso, senza la necessità di un titolo aggiuntivo.

Aperti Chiostro di San Domenico ed ex Chiesa della Carità

Il programma culturale di Ferragosto interesserà anche altri due luoghi del patrimonio cittadino. Il Chiostro di San Domenico e l’ex Chiesa della Carità saranno aperti sabato 15 e domenica 16 agosto dalle 17.00 alle 19.00.

L’accesso, in questo caso, sarà gratuito. I due spazi rappresentano ulteriori testimonianze della storia religiosa e artistica di Città di Castello e vengono indicati anche in relazione, secondo alcuni studiosi, alla storia dei Cavalieri Templari.

L’apertura pomeridiana permetterà quindi di integrare la visita alla Pinacoteca con la scoperta di altri ambienti cittadini, ampliando le possibilità offerte durante il fine settimana festivo.

Botteghi: una proposta tra arte, storia e bellezza

L’assessore alla Cultura del Comune di Città di Castello, Michela Botteghi, sottolinea la varietà della proposta predisposta per le giornate del 15 e 16 agosto.

«Un Ferragosto, dunque – dichiara Michela Botteghi – da trascorrere anche tra arte, storia e bellezza, con una proposta capace di coinvolgere pubblici diversi: dai visitatori interessati ai grandi maestri del Rinascimento e del Novecento fino alle famiglie, che potranno vivere il museo insieme ai più piccoli attraverso il gioco e la scoperta».

L’apertura della Pinacoteca Comunale e degli altri luoghi culturali consentirà quindi di affiancare alle tradizionali attività del periodo di Ferragosto un itinerario dedicato al patrimonio artistico di Città di Castello, con proposte rivolte sia agli appassionati sia alle famiglie con bambini.