Ferragosto, controlli rafforzati nelle località del Perugino

Vigilanza su strade, stazioni e località a maggiore richiamo

📌 FLASH NEWS – Ferragosto, la Prefettura di Perugia rafforza i controlli nei luoghi a maggiore vocazione turistica, nelle stazioni ferroviarie e sulle principali strade. Dal 14 agosto la galleria Madonna Alta riapre a quattro corsie.

Controlli rafforzati nei luoghi turistici, maggiore attenzione nelle stazioni ferroviarie e vigilanza intensificata lungo le principali arterie stradali della provincia di Perugia. Sono le misure definite in Prefettura in vista del Ferragosto, quando è previsto un aumento degli spostamenti e delle presenze soprattutto nelle località maggiormente frequentate dai visitatori.

La pianificazione è stata definita nella mattinata di giovedì 13 agosto 2026 durante una riunione di coordinamento convocata e presieduta dal viceprefetto vicario della Provincia di Perugia Maura Nicolina Perrotta.

L’obiettivo è predisporre un dispositivo capace di garantire condizioni di sicurezza durante le giornate caratterizzate dal maggiore afflusso di persone, intervenendo contemporaneamente sulla prevenzione e sulla gestione della circolazione stradale.

Vertice in Prefettura con le Forze di Polizia

Alla riunione hanno partecipato il vicario del questore Giovanni Giudice, il comandante provinciale dei Carabinieri Sergio Molinari e il vicecomandante provinciale della Guardia di Finanza Fabrizio Marchetti.

Presenti anche i rappresentanti della Sezione della Polizia Stradale di Perugia e del Compartimento Anas Umbria.

Il confronto ha consentito di definire le modalità con cui saranno organizzati i servizi durante il periodo di Ferragosto, tenendo conto dei movimenti previsti verso le principali destinazioni turistiche della provincia.

Il dispositivo coinvolgerà Forze di Polizia territoriali, Polizia Stradale e Polizie Locali, chiamate a rafforzare la presenza nelle aree considerate maggiormente interessate dagli spostamenti.

Più controlli nelle località turistiche

Una parte rilevante dell’attività sarà concentrata nei luoghi caratterizzati da una presenza particolarmente elevata di visitatori.

Il prevedibile incremento degli spostamenti collegato alla festività del 15 agosto ha portato la Prefettura a predisporre un rafforzamento mirato dei servizi di vigilanza.

L’attenzione non sarà quindi distribuita esclusivamente sulla rete stradale, ma riguarderà anche le località nelle quali è atteso un maggiore afflusso di persone.

La finalità indicata durante il vertice è quella di garantire condizioni di massima sicurezza, prevenendo possibili situazioni di criticità in una delle giornate tradizionalmente caratterizzate da una maggiore mobilità.

Attenzione rafforzata nelle stazioni ferroviarie

Il dispositivo predisposto per Ferragosto comprende anche un innalzamento del livello di attenzione nelle aree considerate sensibili, tra le quali figurano le stazioni ferroviarie.

Anche in questi punti saranno intensificate le attività di controllo, in considerazione dell’aumento dei viaggiatori previsto durante il periodo festivo.

La pianificazione riguarda quindi differenti modalità di spostamento e punta a presidiare sia i principali nodi del trasporto pubblico sia le arterie utilizzate per gli spostamenti su strada.

L’organizzazione dei servizi è stata definita attraverso il coordinamento tra le diverse componenti coinvolte, con particolare attenzione alle zone dove la concentrazione di persone potrebbe risultare più elevata.

Vigilanza sulle principali reti stradali

Un altro fronte riguarda la circolazione sulle principali reti viarie della provincia di Perugia.

Polizia Stradale e altre forze impegnate nei controlli dovranno operare con l’obiettivo di prevenire situazioni di criticità e contribuire alla fluidità della circolazione durante gli spostamenti di Ferragosto.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle possibili conseguenze dei cantieri presenti sulla rete stradale, con l’obiettivo di limitare per quanto possibile i disagi per gli automobilisti.

Proprio su questo aspetto, nel corso della riunione Anas Umbria ha fornito un aggiornamento relativo alla situazione della galleria Madonna Alta lungo il raccordo Perugia-Bettolle.

Madonna Alta riapre completamente il 14 agosto

Da venerdì 14 agosto il cantiere attualmente presente nella galleria Madonna Alta sarà rimosso, consentendo la riapertura completa al traffico sulle quattro corsie.

La piena percorribilità sarà garantita fino al 24 agosto, quando cambierà nuovamente l’organizzazione delle lavorazioni.

Da quella data il cantiere entrerà infatti in modalità esclusivamente notturna, con attività comprese tra le 21.00 e le 6.00.

La modifica permetterà di rendere disponibile durante il giorno l’intera capacità della galleria, riducendo l’impatto dei lavori sulla circolazione nelle fasce caratterizzate dai maggiori volumi di traffico.

Ferragosto tra sicurezza e gestione della mobilità

Il piano predisposto dalla Prefettura mette quindi insieme sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati e gestione degli spostamenti.

L’aumento delle presenze previsto nelle destinazioni turistiche richiede infatti un’attività coordinata che coinvolge le Forze di Polizia e gli organismi impegnati nella gestione della viabilità.

La presenza rafforzata nelle stazioni ferroviarie risponde allo stesso obiettivo, con una maggiore attenzione nei punti dove potrebbe concentrarsi il passaggio di viaggiatori.

Parallelamente, i servizi sulle strade saranno orientati sia ai controlli sia alla prevenzione delle situazioni che potrebbero incidere sulla regolarità della circolazione.

Dispositivo rafforzato per le giornate di maggiore afflusso

La riunione presieduta dal viceprefetto vicario Maura Nicolina Perrotta ha dunque definito un dispositivo articolato su più livelli per affrontare il periodo di Ferragosto.

Le attività interesseranno soprattutto le località a maggiore vocazione turistica, le stazioni ferroviarie e le principali direttrici stradali, con il coinvolgimento coordinato delle diverse forze presenti sul territorio.

Sul fronte della viabilità, la rimozione del cantiere di Madonna Alta dal 14 agosto rappresenterà un elemento importante per agevolare gli spostamenti sul raccordo Perugia-Bettolle.

Il rafforzamento dei controlli resterà invece il punto centrale del dispositivo predisposto per accompagnare l’atteso incremento dei movimenti e delle presenze durante il Ferragosto nella provincia di Perugia.