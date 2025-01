Fermato con arnesi da scasso, denunciato un 40enne kosovaro

Fermato con arnesi da scasso – Un uomo di 40 anni, di origini kosovare, è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri quando l’individuo è stato fermato a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata con targa estera, mentre percorreva una delle zone residenziali più sensibili della cittadina tifernate, nota per i frequenti episodi di furti nelle abitazioni.

Il comportamento dell’uomo ha immediatamente suscitato i sospetti dei militari, che hanno deciso di procedere con un controllo approfondito del veicolo e del suo conducente. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio kit di arnesi da scasso, composto da strumenti tipicamente utilizzati per commettere reati contro il patrimonio.

Tra gli oggetti sequestrati c’erano una tuta nera con passamontagna, un trapano, una torcia, uno spray al peperoncino del tipo vietato, e un punteruolo rompivetri, usato per infrangere le finestre. Inoltre, è stato trovato altro materiale indicativo di possibili attività illecite.

L’uomo, al momento del controllo, non è riuscito a fornire spiegazioni plausibili in merito al possesso di tali strumenti, comportamento che ha convinto i Carabinieri a procedere con la denuncia. La perquisizione ha confermato che gli arnesi non erano destinati ad uso personale, ma piuttosto a scopi criminali.

A seguito degli accertamenti, il 40enne kosovaro è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per la violazione della legge relativa al possesso di strumenti atti a commettere furti. L’individuo è stato, quindi, sottoposto a denuncia, ma non è stato arrestato.

Il fatto ha destato preoccupazione nelle autorità locali, considerando che la zona in cui l’uomo è stato fermato è da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per la crescente incidenza di furti nelle abitazioni. L’intervento dei Carabinieri si inserisce in un quadro più ampio di monitoraggio e contrasto a crimini contro il patrimonio che sta coinvolgendo attivamente la comunità di Città di Castello.

Le indagini proseguiranno, e gli strumenti sequestrati verranno sottoposti a ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti. Il kit di arnesi da scasso potrebbe infatti fornire informazioni utili per collegare l’individuo ad altri episodi di furto avvenuti nella zona.

La vicenda è stata segnalata anche alla Procura di Perugia, che dovrà decidere i prossimi passi, mentre i Carabinieri continueranno le loro attività investigative in una zona ad alto rischio per la sicurezza cittadina.