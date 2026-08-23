Famiglia Vitelli protagonista nelle visite guidate serali

Un itinerario culturale serale nel cuore di Città di Castello

📌 FLASH NEWS – Visita guidata dedicata alla Famiglia Vitelli nel centro storico di Città di Castello: giovani guide, palazzi rinascimentali e rievocazioni per un percorso culturale serale aperto alla cittadinanza

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Città di Castello, 25 08 2026 – La Famiglia Vitelli sarà al centro di un nuovo appuntamento culturale inserito nel programma Estate in città, promosso dal Settore Cultura in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali. L’iniziativa, prevista per mercoledì 26 agosto alle 21, propone un itinerario serale tra le vie del centro storico di Città di Castello, con l’obiettivo di raccontare vicende, luoghi e figure che hanno segnato la vita politica e artistica della città. Il percorso nasce all’interno del progetto #guida per un giorno, sostenuto dal CSM Alto Tevere e dalla cooperativa La Rondine, con il coinvolgimento di giovani appassionati d’arte.

A condurre la visita saranno Anna Zamponi, Lucia Biccheri, Giacomo Pasqui e Tomas Veschi, protagonisti di un’esperienza formativa che unisce divulgazione culturale e inclusione sociale. Le loro spiegazioni accompagneranno i partecipanti lungo un itinerario che attraversa luoghi simbolici della presenza vitelliana. La narrazione, costruita con attenzione alle fonti storiche, offrirà una panoramica sulle trasformazioni urbane e sulle vicende familiari che hanno contribuito a definire l’identità cittadina. La presenza della Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello aggiungerà un elemento scenico al percorso, creando un collegamento diretto con le tradizioni locali.

Il punto di ritrovo sarà Piazza del Garigliano, da cui il gruppo si muoverà verso il quartiere Mattonata, area che ospitava l’antica residenza dei Vitelli. La visita proseguirà verso Palazzo Vitelli alla Cannoniera, oggi sede della Pinacoteca comunale, noto anche per la leggenda della Sora Laura, figura entrata nell’immaginario cittadino. Successivamente, l’itinerario toccherà Palazzo Vitelli all’Abbondanza in Piazza Matteotti, edificio che testimonia l’espansione della famiglia nel tessuto urbano rinascimentale. Il percorso includerà inoltre Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, prima di concludersi presso la Palazzina Vitelli a San Giacomo, ultima tappa di una rete architettonica che racconta secoli di storia locale.

L’iniziativa conferma la collaborazione tra i settori cultura e sociale, che negli ultimi anni hanno sviluppato attività mirate alla partecipazione della comunità.

Gli assessori Michela Botteghi e Benedetta Calagreti hanno evidenziato il valore divulgativo del progetto, sottolineando come la formula delle visite guidate favorisca la conoscenza del patrimonio cittadino. Un ringraziamento è stato rivolto alla cooperativa La Rondine, agli educatori coinvolti e al Dipartimento di salute mentale della Usl Umbria 1, rappresentato dalla coordinatrice Valentina Rossi e dal presidente Luciano Veschi.

L’appuntamento si inserisce così in un percorso che unisce formazione, cultura e partecipazione, offrendo alla cittadinanza un’occasione per riscoprire la storia della Famiglia Vitelli attraverso una narrazione accessibile e coinvolgente, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.