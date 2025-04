Extra Wine a Città di Castello

Il 26 e 27 aprile il centro storico ospiterà Only Wine Festival

Con Extra Wine, nel fine settimana a Città di Castello un centro storico accogliente abbraccerà per due giorni l’edizione 2025 di Only Wine Festival. Grazie alla mobilitazione dei commercianti, sabato 26 e domenica 27 aprile l’evento promosso dal Comune con il Consorzio Pro Centro permetterà di scoprire e apprezzare la ricchezza enogastronomica nazionale e del territorio, con un programma di iniziative a tema che coinvolgeranno anche grandi esperti e conoscitori del mondo del vino.

“Extra Wine è pensato per far vivere intensamente e in modo coinvolgente il centro storico della nostra città ai visitatori di Only Wine Festival, ma anche ai cittadini e alle famiglie tifernati che amano frequentarlo, con una serie di appuntamenti che offriranno opportunità diverse e interessanti per apprezzare enologia e gastronomia, in un’atmosfera elettrizzante, che anche la speciale illuminazione che assumerà il centro storico al calar della sera renderà particolare e piacevole”, sottolineano l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri e il presidente del Consorzio Pro Centro Flavio Benni. “I bar, i ristoranti, i negozi del centro storico saranno assoluti protagonisti, con iniziative a tema, menù, degustazioni speciali e momenti promozionali per testimoniare il legame forte con Only Wine di Città di Castello, del suo centro storico e delle sue attività”, evidenziano gli organizzatori, nel ringraziare “tutti gli esercenti protagonisti per due giorni, che con impegno e partecipazione saranno il cuore pulsante dell’Extra Wine”. “Nella giornata di sabato – puntualizzano Guerri e Benni – tutte le iniziative saranno proposte nel rispetto del lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Papa Francesco e quindi con particolari moderazione e sobrietà, che raccomandiamo anche a coloro che si ritroveranno nel centro storico”.

Per tutta la durata della manifestazione, le piazze e le vie principali saranno illuminate con fasci di luci a led, che daranno una originale nota di colore ispirata al vino al palazzo comunale, a palazzo del Podestà, palazzo Bufalini e a corso Vittorio Emanuele. Le attività commerciali saranno abbellite con “isole verdi” e promuoveranno eventi a tema.

In piazza Matteotti sarà allestita un’area con una tensostruttura arredata, pensata come punto di ritrovo per i visitatori di Extra Wine. La location ospiterà la foodblogger Monica Pannacci (sabato alle ore 18.00 per uno showcooking e alle 18.30 per la presentazione del libro “Provalo perché è buonissimo”, cui seguirà la firma delle copie presso la Libreria Paci), ma anche masterclass, show-cooking, speed wine con i migliori sommelier d’Italia, esperienze sensoriali e intrattenimento musicale.

Per gli speed wine, sabato alle ore 12.00 si parlerà del Trebbiano spoletino e alle 16.00 del Pinot nero, mentre domenica sarà la volta del Grechetto (ore 12.00) e del Barolo (ore 18.00). A tutti gli appassionati del buon bere il Circolo degli illuminati dedicherà sabato alle ore 20.00 una serata speciale con il Gran gala del vino.

Domenica, sempre in piazza Matteotti, alle ore 10.00 i ragazzi dell’Istituto Patrizi Baldelli Cavallotti di Città di Castello presenteranno il Passito Annata 2018, vincitore del primo premio al Concorso Vinitaly degli Istituti Agrari e alle ore 11.00 si terrà la presentazione del progetto del Gal Alta Umbria “Locale è meglio!”. Alle ore 16.00 ci sarà la presentazione con Masterclass della Urban Vineyards Association.

In largo Gildoni anche quest’anno, saranno presenti dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di sabato e domenica gli espositori del mercato agroalimentare “Locale è meglio!”, il progetto del GAL Alta Umbria che promuove l’acquisto di prodotti locali, la sicurezza alimentare e la lotta allo spreco. Presso gli stand saranno offerte anche degustazioni di vin santo.

Lungo corso Vittorio Emanuele saranno allestiti alcuni punti di ristorazione appositamente attrezzati per lo street food, ma anche isole verdi arredate a tema e piccoli banchi di hobbisti. Domenica, dalle ore 18.30, i bar serviranno un invitante “Aperifritto”.